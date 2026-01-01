Số người thương vong tăng mạnh trong vụ nổ quán bar ở Thụy Sĩ

Cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn tại quán bar Le Constellation ở vùng Crans-Montana vào đúng ngày đầu Năm mới 2026.

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do hỏa hoạn đã tăng lên 40 người, trong khi có khoảng 100 người bị thương.

Tại cuộc họp báo ngày 1/1, quan chức phụ trách tư pháp của bang Valais, bà Béatrice Pilloud, thông báo chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Bà cho biết: “Hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy nổ nhưng giả thuyết về hành vi phóng hỏa đang được ưu tiên xem xét.”

Vụ việc xảy ra vào 1h30 theo giờ địa phương (tức 7h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội) khi những người trong quán bar đang ăn mừng Năm Mới.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều đơn vị cùng 10 máy bay trực thăng và 40 xe cứu thương tới hiện trường ngay khi nhận được hung tin.

Tất cả những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở Zurich, Geneva. Hiện khu vực đã bị phong tỏa hoàn toàn và vùng cấm bay cũng đã được thiết lập ở thị trấn Crans-Montana.

Cũng tại cuộc họp báo, người đứng đầu cảnh sát bang Valais, ông Frederic Giesler, cho biết trong số các nạn nhân có cả người nước ngoài nhưng hiện chưa rõ quốc tịch cụ thể.

Quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết hạng sang Crans-Montana thuộc dãy núi Alps. Quán do một cặp vợ chồng người Pháp đến từ Corsica điều hành từ giữa những năm 2010.

Le Constellation mở cửa hằng ngày. Ban ngày, quán hoạt động như một quán cà phê, còn buổi tối là một quán bar và địa điểm gặp gỡ của người dân địa phương cũng như khách du lịch quốc tế.

Theo thông tin công khai, quán có sức chứa khoảng 300 người, cộng thêm chỗ ngồi ở phần sân hiên. Các DJ thường xuyên chơi nhạc tại đây và trong quán cũng có nhiều màn hình phát sóng các sự kiện thể thao./.

