Khoảng 50.000 hộ gia đình tại Đức bị mất điện do cháy đường dây

Cảnh sát Đức cho biết ngày 3/1, một đường dây tải điện ở thủ đô Berlin đã bốc cháy, khiến 50.000 hộ gia đình ở khu Lichterfelde rơi vào cảnh mất điện. Khoảng 2.000 cơ sở kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, trong khi dịch vụ điện thoại di động và điện thoại cố định tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn.



Theo nguồn tin trên, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu được cho là hành vi cố ý gây hỏa hoạn. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thủ đô Berlin đang hứng chịu thời tiết lạnh giá./.

