EU triển khai cứu trợ khẩn cấp tại Thụy Sĩ sau vụ cháy thảm khốc

Ngay sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại một quán bar trong đêm Giao thừa, bước sang Năm mới 2026, ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, bang Valais (Thụy Sĩ), khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương, Liên minh châu Âu (EU) đã lập tức kích hoạt cơ chế cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ các nạn nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trước yêu cầu trợ giúp từ Thụy Sĩ thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU, các nỗ lực sơ tán bệnh nhân bị thương nặng đến các trung tâm điều trị chuyên khoa đã được triển khai một cách khẩn trương, với sự điều động các đội chuyên gia đánh giá bỏng trực tiếp tới hiện trường để phân loại và hỗ trợ y tế, giúp từng bệnh nhân nhận được phác đồ điều trị phù hợp.

Trong những ngày đầu sau thảm kịch, nhiều quốc gia châu Âu đã đồng loạt tham gia hỗ trợ. Đến nay, 24 bệnh nhân nặng đã được chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa tại Bỉ, Pháp, Đức và Italy, trong khi Pháp, Italy, Luxembourg, Romania và Thụy Sĩ chịu trách nhiệm hậu cần vận tải y tế.

Các đội đánh giá bỏng từ Pháp và Italy cũng túc trực tại các bệnh viện ở Valais và Lausanne để cung cấp phác đồ điều trị chuyên biệt cho từng ca bệnh. Chính quyền Ba Lan ngày 2/1 cũng đã đề nghị hỗ trợ y tế chuyên khoa cho các nạn nhân.

Phóng viên TTXVN tại Trung Âu dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết gói hỗ trợ bao gồm 4 giường hồi sức tích cực (ICU) và 10 giường dành cho các bệnh nhân bị thương nhẹ hơn tại bệnh viện Siemianowice Śląskie ở miền Nam Ba Lan, cơ sở chuyên điều trị bỏng và các chấn thương phức tạp.

Ba Lan cũng đề xuất cử nhân viên y tế và bố trí máy bay để vận chuyển các nạn nhân sang điều trị.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 21 quốc gia tham gia hỗ trợ, trong đó 18 nước tiếp nhận điều trị, 9 nước hỗ trợ vận chuyển và 6 quốc gia cử chuyên gia đầu ngành.

Trung tâm Điều phối đáp ứng khẩn cấp của EU (ERCC) cũng cử hai sĩ quan liên lạc trực tiếp đến hiện trường để giám sát chiến dịch sơ tán y tế.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trước thảm kịch. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU đoàn kết với Thụy Sĩ và luôn hướng về cộng đồng đang đau buồn, đồng thời cam kết phối hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU không phải lần đầu tiên được kích hoạt để ứng phó với các thảm họa cháy nổ. Trước đó, vào tháng 3/2025, cơ chế này từng hỗ trợ sơ tán hàng loạt nạn nhân bỏng sau vụ cháy hộp đêm tại Kočani, Bắc Macedonia.

Kể từ khi thành lập năm 2001, cơ chế đã phản ứng với hơn 820 yêu cầu hỗ trợ cả trong và ngoài khối, bao gồm các chiến dịch sơ tán y tế phức tạp từ Ukraine và Dải Gaza.

Nhờ sự tham gia của các nước thành viên EU và 10 quốc gia đối tác như Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, cơ chế cho phép bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng có thể yêu cầu trợ giúp khi đối mặt với tình trạng khẩn cấp.

Những hành động kịp thời và sự phối hợp xuyên biên giới của các quốc gia EU không chỉ cứu sống nhiều nạn nhân, mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết của châu Âu trước những thảm họa bất ngờ.

Trong những giây phút bi thương, các quốc gia luôn sát cánh bên nhau để cùng vượt qua thử thách, thể hiện rõ nét vai trò của EU trong việc kết nối và huy động nguồn lực khẩn cấp một cách hiệu quả.

Trong khi đó, giới chức Thụy Sĩ đang tăng cường xem xét các biện pháp an toàn tại quán bar Le Constellation sau vụ hỏa hoạn nói trên.

Trong cuộc họp báo ngày 2/1, công tố viên trưởng bang Valais, bà Beatrice Pilloud cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy đám cháy bùng phát do các que pháo sáng gắn trên chai rượu Champagne được đưa đến quá gần trần nhà, nơi có vật liệu cách âm, khiến lửa lan nhanh và dữ dội.

Giới chức cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ việc cơ sở này có đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm tra hằng năm hay không, cũng như đang xem xét tiến hành cuộc điều tra trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan đến vụ việc.

Một trong các chủ quán khẳng định quán bar Le Constellation đã được kiểm tra 3 lần trong vòng 10 năm qua và theo đánh giá khi đó, cơ sở này đáp ứng các quy định./.

