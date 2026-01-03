Triều Tiên thúc đẩy các dự án kinh tế trọng điểm đầu năm 2026

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 2/1 đã thị sát công trường xây dựng Tổ hợp Nhà kính Sinuiju, đánh dấu chuyến “chỉ đạo thực địa” đầu tiên của ông trong năm 2026.



Tổ hợp Nhà kính Sinuiju được xây dựng trên đảo Wihwa, thuộc thành phố Sinuiju, khu vực từng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt vào mùa Hè năm 2024.

Triều Tiên khởi công dự án vào tháng 2/2024 và coi đây là một phần trong kế hoạch phát triển khu vực, hướng tới biến vùng chịu thiên tai thành một “thị trấn nhà kính” hiện đại.

Kể từ lễ khởi công, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhiều lần trực tiếp tới kiểm tra tiến độ, trong đó chuyến thăm gần nhất trước đó diễn ra vào cuối tháng 11/2025.



Phát biểu tại công trường, ông Kim Jong Un đánh giá cao nỗ lực của các thanh niên và quân nhân đã làm việc liên tục hơn 500 ngày để hoàn thiện dự án, bất chấp điều kiện khó khăn.

Ông cho biết các hạng mục xây dựng chính và việc lắp đặt thiết bị nhà kính đã hoàn tất, trong khi công tác cảnh quan đang bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị cho lễ khánh thành.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh dự án là minh chứng cho đường lối tự lực tự cường của đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo và ý chí của thế hệ trẻ.

Ông bày tỏ quyết tâm tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch nhằm nâng cao đời sống người dân và thực hiện sự chuyển đổi toàn diện ở các địa phương trên cả nước.



Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ VIII năm 2021, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong thời gian tới./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển Nhà lãnh đạo Kim Jong Un gọi các trang trại cá ngoài khơi là công trình chiến lược giúp phát triển bền vững hơn 60 thành phố và huyện ven biển, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức.