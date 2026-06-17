Paraguay: Nhóm vũ trang dùng thuốc nổ cướp liên hoàn nhiều cơ sở tài chính

Ngày 16/6, cảnh sát Paraguay thông báo một nhóm vũ trang gồm hơn 20 đối tượng đã sử dụng thuốc nổ tấn công đồng thời 3 ngân hàng và một cơ sở đổi ngoại tệ tại thành phố Santa Rita, thuộc tỉnh Alto Paraná, miền Đông Paraguay, giáp biên giới Brazil, rồi tẩu thoát cùng số tiền chưa xác định.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, vụ cướp xảy ra rạng sáng 16/6 theo giờ địa phương (tức trưa 16/6 theo giờ Việt Nam), khi các đối tượng bịt mặt, mang theo vũ khí hạng nặng, di chuyển bằng nhiều phương tiện và đồng loạt đột nhập vào khu trung tâm Santa Rita, nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính.

Giám đốc cảnh sát tại Alto Paraná, José Vega, cho biết nhóm tấn công đã sử dụng thuốc nổ và đột nhập vào hầm chứa tiền của các ngân hàng Familiar và GNB. Nhà chức trách nghi ngờ các đối tượng đã lấy đi một lượng lớn tiền mặt, song chưa thể xác định chính xác giá trị thiệt hại.

Ngoài ra, các tay súng còn xông vào một chi nhánh của ngân hàng Ueno, khống chế 2 nhân viên và đột nhập cơ sở đổi ngoại tệ Santa Rita - nơi lực lượng chức năng phát hiện một số thiết bị nổ chưa phát nổ.

Theo báo cáo của cảnh sát, trước thời điểm xảy ra vụ cướp, một tổ tuần tra gồm cảnh sát đã bị nhóm vũ trang bao vây. Một cảnh sát bị bắt giữ làm con tin trong thời gian ngắn, trong khi 3 người còn lại đấu súng với các đối tượng.

Không có cảnh sát nào bị thương. Sau khi gây án trong khoảng 10 - 15 phút, nhóm cướp đã đốt 2 phương tiện tại các địa điểm khác nhau để cản trở truy đuổi rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã xác định được 2 nghi phạm có liên quan, đều là những đối tượng có tiền án và đang bị truy nã.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia César Silguero nhận định nhiều khả năng đây là một băng nhóm người Paraguay, song chưa loại trừ có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại khu vực tam giác biên giới giữa Paraguay, Brazil và Argentina - địa bàn từ lâu được xem là điểm nóng của các hoạt động buôn lậu, rửa tiền và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Nhà chức trách Paraguay đã thông báo vụ việc cho Bộ Chỉ huy tam giác biên giới, cơ chế phối hợp an ninh được 3 nước thành lập từ năm 1996 nhằm tăng cường kiểm soát tội phạm trong khu vực./.

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