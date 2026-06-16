World Cup 2026: Sức nóng lan lên bầu trời Nam Mỹ

Chỉ vài ngày sau khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh tại Bắc Mỹ, ngành hàng không khu vực Nam Mỹ đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về nhu cầu vận chuyển hành khách tới các quốc gia đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các hãng hàng không trong khu vực đã mở thêm chuyến bay, tăng tần suất khai thác và điều chỉnh mạng lưới đường bay nhằm đáp ứng làn sóng cổ động viên tới theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Số liệu thống kê từ các cơ quan hàng không dân dụng và doanh nghiệp vận tải hàng không trong khu vực, Colombia là một trong những nước chứng kiến mức tăng mạnh nhất đối với các đường bay đến Mexico và Canada.

Tại Brazil và Argentina, các hãng hàng không cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng cao trên các tuyến kết nối với các thành phố đăng cai World Cup như Mexico City (Mexico), Toronto, Vancouver (Canada), Miami, Dallas, Los Angeles và New York (Mỹ).



Tại Argentina, các hãng hàng không quốc gia và quốc tế đã tăng số chuyến bay từ Buenos Aires tới các điểm trung chuyển lớn ở Bắc Mỹ, trong khi nhu cầu mua vé tăng mạnh trước các trận đấu của đội tuyển quốc gia Argentina.

Tương tự, tại Brazil, nơi sở hữu lượng người hâm mộ bóng đá đông đảo nhất khu vực, các tuyến bay từ São Paulo và Rio de Janeiro tới Mỹ và Mexico đạt tỷ lệ lấp đầy cao trong những tuần đầu của giải đấu.



Việc World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự đã góp phần làm gia tăng đáng kể nhu cầu đi lại quốc tế. Ngoài các cổ động viên đến từ Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia và Ecuador, lượng khách doanh nhân, phóng viên và nhân viên phục vụ giải đấu cũng tăng mạnh.



Sự bùng nổ lưu lượng hành khách được dự báo sẽ tiếp tục trong các tuần tới, đặc biệt nếu các đội tuyển Nam Mỹ như Argentina, Brazil, Uruguay hay Colombia tiến sâu vào vòng loại trực tiếp.

Điều này đang tạo thêm động lực cho ngành hàng không khu vực phục hồi và mở rộng hoạt động sau nhiều năm biến động do đại dịch và những khó khăn kinh tế./.

Hàng loạt kỷ lục xác lập ở trận Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha Thủ thành Vozinha và đội tuyển Verde đã đi vào lịch sử World Cup sau khi khiến Tây Ban Nha "bất lực" trong trận đầu tiên họ xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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