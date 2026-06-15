World Cup 2026: “Ngôi nhà Jordan” tại Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Jordan giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026, đánh dấu cột mốc lịch sử sau hơn 4 thập kỷ nỗ lực và 11 chiến dịch vòng loại.

Thành tích này không chỉ tạo nên niềm tự hào lớn đối với người dân Jordan mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và du lịch Jordan tới đông đảo công chúng Bắc Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đội tuyển Jordan, được người hâm mộ gọi bằng biệt danh Al-Nashama (Những chàng trai dũng cảm), là một trong 4 đội tuyển lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Jordan chính thức giành vé dự World Cup vào ngày 5/6/2025 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Oman. Thành công này tiếp nối đà thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Jordan sau khi đội tuyển xuất sắc giành ngôi Á quân tại Cúp bóng đá châu Á 2023 (AFC Asian Cup 2023).

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Maroc Jamal Sellami và đội trưởng Ihsan Haddad, Jordan sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật như tiền vệ Musa Al-Taamari đang thi đấu tại Ligue 1 của Pháp, tiền đạo Ali Olwan và hậu vệ Yazan Al-Arab.

Tại World Cup 2026, Jordan nằm ở bảng J với các trận đấu đáng chú ý gồm: gặp Áo ngày 17/6 tại sân Levi ở Santa Clara (bang California), gặp Algeria ngày 23/6 cũng trên sân Levi và đối đầu đương kim vô địch thế giới Argentina ngày 28/6 tại sân AT&T ở Arlington, bang Texas.

Theo Hội đồng Du lịch Jordan (JTB), sự kiện này là cơ hội để hàng triệu khán giả trên toàn thế giới không chỉ biết đến một đội tuyển bóng đá giàu khát vọng mà còn khám phá một điểm đến nổi tiếng với lịch sử lâu đời, văn hóa đặc sắc và lòng hiếu khách.

Bên cạnh di sản nổi tiếng Petra - Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và là một trong 7 kỳ quan thế giới mới - Jordan còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn khác như sa mạc Wadi Rum, giáp với Biển Chết, thành phố thủ đô Amman với nền ẩm thực phong phú, thành phố biển Aqaba nổi tiếng về lặn biển và tuyến du lịch đi bộ Jordan Trail được đánh giá cao trên thế giới.

Nhân dịp đội tuyển quốc gia lần đầu tham dự World Cup, Hội đồng Du lịch Jordan sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mang tên “Ngôi nhà Jordan” tại Mỹ nhằm quảng bá hình ảnh đất nước tới người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Tại thành phố Arlington, bang Texas, chương trình Ngôi nhà Jordan sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 tại Trung tâm Levitt, đối diện Tòa thị chính Arlington. Sự kiện sẽ biến khu vực này thành không gian giao lưu dành cho người hâm mộ bóng đá, cộng đồng người Jordan và người Arập đang sinh sống tại Mỹ.

Khách tham quan sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống Jordan, theo dõi trực tiếp các trận đấu trên màn hình lớn ngoài trời, tham gia các hoạt động văn hóa dân gian, thưởng thức các màn trình diễn của Ban nhạc Quân đội Jordan, điệu múa truyền thống Dabke cùng phần biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Jordan Omar Abdalat.

Tại bang California, từ ngày 21-22/6, Trung tâm Hội nghị San Jose cũng sẽ tổ chức một không gian trải nghiệm Ngôi nhà Jordan bên lề trận đấu giữa Jordan và Algeria. Chương trình bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực Jordan, trình diễn nghệ thuật và các sự kiện dành cho người hâm mộ bóng đá.

Theo Hội đồng Du lịch Jordan, việc đội tuyển quốc gia lần đầu tiên góp mặt tại World Cup diễn ra trong bối cảnh thuận lợi khi hãng hàng không quốc gia của Jordan (Royal Jordanian Airlines) đang mở rộng các đường bay thẳng giữa Jordan và Bắc Mỹ.

Từ tháng 5/2026, hãng đã khai trương đường bay thẳng giữa Dallas-Fort Worth và thủ đô Amman, bên cạnh các tuyến bay từ New York, Chicago, Washington D.C., Detroit và Montreal.

Được thành lập từ năm 1998, Hội đồng Du lịch Jordan là tổ chức hợp tác công - tư có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh Jordan ra thế giới. Trong nhiều năm qua, cơ quan này đã triển khai các chiến dịch xúc tiến du lịch quốc tế nhằm đưa Jordan trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, nghỉ dưỡng và du lịch khám phá.

Việc lần đầu tiên tham dự World Cup được kỳ vọng sẽ giúp Jordan nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời tạo động lực mới cho ngành du lịch và các hoạt động giao lưu văn hóa với thế giới./.

Đội tuyển Jordan hội quân, sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử Theo kế hoạch, đội tuyển Jordan sẽ có trận giao hữu với Thụy Sĩ vào ngày 31/5, trước khi sang Mỹ để tranh tài tại bảng J cùng với nhà đương kim vô địch Argentina, đội tuyển Algeria và đội tuyển Áo.