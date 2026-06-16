World Cup 2026: Từ "ngựa ô" trở thành mối đe dọa thực sự

Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Australia tại bảng D World Cup 2026, mà còn làm thay đổi cách nhìn của giới chuyên môn về “Socceroos.”

Từ một đội bóng bị đánh giá thấp trước giải, đội tuyển Australia đang dần trở thành đối thủ khiến các ứng cử viên phải dè chừng.

Trước khi World Cup khởi tranh, không mấy ai đặt nhiều kỳ vọng vào Australia. Huấn luyện viên Tony Popovic gây tranh cãi khi mang đến giải đấu tới 17 cầu thủ chưa từng dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia.

Không ít ý kiến cho rằng đây là một canh bạc mạo hiểm, đặc biệt là khi Australia rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Paraguay.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy kế hoạch của ông Popovic không phải là sự đánh cược, mà là một chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đối đầu với tập thể sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu hay Merih Demiral, đội tuyển Australia không cố gắng chơi đôi công. Thay vào đó, họ chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Lối chơi thực dụng ấy phát huy hiệu quả tối đa. Dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 22%, nhưng Australia vẫn tạo ra những tình huống nguy hiểm nhất và ghi hai bàn thắng để giành chiến thắng thuyết phục.

Điểm nổi bật nhất của Australia tại World Cup lần này là sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tốc độ và giàu năng lượng, trong đó Nestory Irankunda là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Tiền đạo trẻ Nestory Irankunda liên tục khiến hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn bằng những pha bứt tốc mạnh mẽ và trực diện. Bàn mở tỷ số của anh là minh chứng rõ nét cho thứ vũ khí mà Australia đang sở hữu: tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Tiền đạo trẻ Nestory Irankunda (17) ăn mừng sau bàn mở tỷ số. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bên cạnh Irankunda, nhiều gương mặt trẻ khác cũng để lại dấu ấn. Tiền vệ Paul Okon-Engstler thi đấu chững chạc ở khu trung tuyến, trong khi thủ môn Patrick Beach có tới 8 pha cứu thua trong trận ra mắt World Cup.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và một số trụ cột giàu kinh nghiệm như Harry Souttar hay Cameron Burgess đang giúp Australia tạo nên một tập thể cân bằng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Nếu trước giải đấu họ được xem là một "ngựa ô," thì sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Australia đang cho thấy họ đủ khả năng trở thành "mối đe dọa thực sự" đối với bất kỳ đối thủ nào.

Thử thách tiếp theo của “Socceroos” là cuộc đối đầu với đội chủ nhà Mỹ, đội vừa đánh bại Paraguay 4-1 trong trận mở màn.

Tuyển Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino sở hữu lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và áp sát cường độ cao. Tuy nhiên, chính việc thường xuyên dâng cao đội hình có thể tạo ra những khoảng trống phía sau hàng thủ - điều mà Australia đã khai thác rất hiệu quả trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Khác với áp lực dành cho đội chủ nhà, Australia bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái sau chiến thắng đầu tay. Một kết quả hòa trước Mỹ sẽ giúp “Socceroos” tiến sát vòng knock-out trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Paraguay.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra sự tự tin lớn cho dàn cầu thủ trẻ của Australia. Sau nhiều năm loay hoay tìm kiếm một thế hệ kế cận, bóng đá "Xứ Chuột túi" có thể đang sở hữu một tập thể đủ sức tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Nếu tiếp tục duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự cùng những pha phản công sắc bén, Australia hoàn toàn có thể khiến hành trình của các đội bóng lớn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Từ vị thế của một đội bóng bị xem nhẹ trước giải, “Socceroos” đang từng bước chứng minh họ không chỉ là "ngựa ô," mà đã trở thành một trong những đối thủ khó chịu nhất tại World Cup 2026./.

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