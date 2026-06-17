World Cup 2026: Cả Jordan sống trong giấc mơ lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 80 năm sau ngày giành độc lập, Jordan đang hướng tới cột mốc lịch sử mới mà nhiều người dân nước này xem là không kém phần quan trọng, đó là lần đầu tiên góp mặt tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và bất ổn khu vực kéo dài, thành công của đội tuyển Al-Nashama đã trở thành nguồn cảm hứng hiếm hoi, mang lại niềm tự hào, sự đoàn kết và hy vọng cho cả quốc gia.



Khắp Jordan những ngày này, bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng giờ. Sau nhiều thập niên chờ đợi, đội tuyển Jordan cuối cùng cũng giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử thể thao nước này.



Người đứng sau thành công đó là huấn luyện viên người Maroc, Jamal Sellami. Được bổ nhiệm vào năm 2024, ông đã nhanh chóng đưa Al-Nashama – biệt danh có nghĩa là “Những chàng trai quả cảm” – vượt qua vòng loại đầy thử thách để ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Để ghi nhận đóng góp đặc biệt này, chính quyền Jordan đã trao cho Sellami danh hiệu Công dân Danh dự.



Lá thăm World Cup đưa Jordan vào bảng J cùng Áo, Algeria và Argentina. Đặc biệt, trận đấu với Algeria – đội tuyển được mệnh danh là “Những chú cáo sa mạc” – vào ngày 23/6 được xem là cuộc đối đầu Arập đáng chú ý nhất ở vòng bảng.

Jordan sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán với Áo tại California (Mỹ), trong trận đấu được hàng triệu người dân nước này mong đợi.



Để chuẩn bị cho giải đấu lịch sử, đội tuyển Jordan đã trải qua hành trình tập huấn kéo dài. Các cầu thủ bắt đầu hội quân tại Amman từ cuối tháng 5 trước khi sang San Diego tập luyện trong 10 ngày. Sau đó, đội di chuyển đến Portland, bang Oregon, nơi đặt đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu.



Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Hoàng gia Jordan. Thái tử Hussein bin Abdullah đã trực tiếp đến thăm đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Mỹ nhằm động viên tinh thần các cầu thủ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh beIN Sports, Thái tử Hussein nhấn mạnh rằng những thành tích của đội tuyển quốc gia trong 3 năm qua đã mang lại cho người Jordan những cảm xúc chưa từng có.

Ông tuyên bố: “Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu văn hóa Jordan và văn hóa Arập với thế giới. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ. Họ đã chuẩn bị đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi tin họ sẽ thể hiện một hình ảnh đáng tự hào của Jordan."



Thái tử cũng khẳng định tinh thần đoàn kết của thế giới Arập: “Người Jordan tự hào trước mọi chiến thắng của các đội tuyển Arập, cũng như tự hào về chính đội tuyển của mình. Chúng ta là một dân tộc, cùng chia sẻ những mục tiêu và khát vọng chung.”



Theo Giáo sư Ronen Yitzhak, chuyên gia nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Western Galilee (Israel), sự cuồng nhiệt hiện nay không đơn thuần xuất phát từ bóng đá.

Ông nhận định: “Người dân muốn tạm quên những vấn đề đang hiện hữu như kinh tế khó khăn, xung đột khu vực hay câu chuyện Palestine. World Cup giúp họ thoát khỏi những áp lực thường nhật và mang đến hy vọng. Đó là lý do cả đất nước đang hướng về đội tuyển."



Mối liên hệ giữa Hoàng gia Jordan và bóng đá cũng rất chặt chẽ. Hoàng tử Ali bin Hussein, em trai Quốc vương Abdullah II, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan. Vì vậy, thành công của đội tuyển được xem là vấn đề mang tầm quốc gia.

Để tạo điều kiện cho người hâm mộ theo dõi các trận đấu diễn ra tại Bắc Mỹ, chính phủ Jordan thậm chí cho phép công chức đi làm muộn hơn ba giờ vào những ngày đội tuyển thi đấu.

Theo thông báo chính thức, nhân viên nhà nước có thể bắt đầu làm việc từ 10h sáng thay vì khung giờ thông thường.



Trên đường phố Amman và nhiều thành phố khác, cảm xúc tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ.

Một nữ cổ động viên chia sẻ: “Các bạn không chỉ đại diện cho một đội bóng, mà còn đại diện cho cả dân tộc Jordan. Lần đầu dự World Cup không chỉ là một thành tích, mà là khởi đầu của một chương lịch sử mới được viết bằng tên Jordan. Dù kết quả thế nào, các cầu thủ đã làm được điều mà mọi người Jordan sẽ luôn ghi nhớ.”



Một cổ động viên khác bày tỏ kỳ vọng đội tuyển có thể vượt qua vòng bảng và tiến sâu hơn vào giải đấu. Một tài xế taxi có tên là Ahmad al-Khalayleh nói rằng việc nhìn thấy quốc kỳ Jordan tung bay bên cạnh cờ của các cường quốc bóng đá khiến ông cảm thấy vô cùng tự hào.

Ông nói: “Khi thấy lá cờ Jordan xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc. Jordan luôn mạnh mẽ và lá cờ của chúng tôi sẽ được biết đến ở khắp mọi nơi."



Ngày 6/6, Liên đoàn Bóng đá Jordan đã phát hành ca khúc chính thức dành cho World Cup với câu hát đầy cảm xúc: “Hãy cổ vũ Al-Nashama, Jordan đã giữ lời hứa, một dân tộc đang hiện thực hóa giấc mơ của mình.”



Dù hành trình World Cup của Al-Nashama có kéo dài bao lâu, họ đã hoàn thành điều quan trọng nhất: mang đến cho hàng triệu người Jordan cảm giác được cùng nhau mơ về một điều lớn lao hơn thực tại thường ngày./.

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