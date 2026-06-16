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“Chìa khóa vàng” của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026

Michael Olise được kỳ vọng trở thành nhân tố giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2026 sau khi có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich cũng như đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Giang
Người hâm mộ Pháp chờ đợi Olise tỏa sáng để giúp đội nhà vô địch World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người hâm mộ Pháp chờ đợi Olise tỏa sáng để giúp đội nhà vô địch World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Michael Olise, ngôi sao đang thi đấu cho Bayern Munich được kỳ vọng trở thành nhân tố giúp đội tuyển Pháp chinh phục chiếc cúp vàng danh giá tại World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại đại bản doanh của đội tuyển Pháp ở thành phố Boston thuộc Đông Bắc nước Mỹ, tiền đạo Michael Olise đang thu hút mọi sự chú ý dù anh là một người sống cực kỳ khép kín.

Trong những bữa ăn trưa, người ta thường bắt gặp Olise ngồi một mình tại chiếc bàn, lặng lẽ dùng bữa trong khi các đồng đội khác vẫn đang bận rộn trò chuyện.

Ngôi sao 24 tuổi này vốn nổi tiếng là người luôn né những ồn ào và rất hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Với anh, mọi thông điệp quan trọng nhất đều được truyền tải qua những bước chạy và bàn thắng trên sân cỏ, đúng như triết lý để "đôi chân lên tiếng" mà Olise luôn theo đuổi.

Sự kỳ vọng dành cho Olise là hoàn toàn có cơ sở sau một mùa giải bùng nổ với 25 bàn thắng và 28 đường kiến tạo trong 57 lần ra sân cho Bayern Munich. Tính trung bình, Olise đóng góp vào hơn 1 bàn thắng trong mỗi trận đấu - một hiệu suất vô cùng ấn tượng ở cấp độ đỉnh cao.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo Olise cũng ghi dấu ấn đậm nét với 5 pha lập công và 1 đường kiến tạo chỉ trong 9 trận đấu gần nhất.

Đặc biệt, cú hat-trick đẳng cấp trong chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ở trận giao hữu cuối cùng của tuyển Pháp trước thềm World Cup đã chứng minh sức tàn phá khủng khiếp của anh khi có bóng trong chân.

Hiện tại, một bài toán thú vị đang đặt ra cho huấn luyện viên Didier Deschamps là tìm vị trí tối ưu để Michael Olise phát huy hết tiềm năng.

Dù cầu thủ này thường xuyên thi đấu bùng nổ ở hành lang cánh phải tại Bayern Munich, nhưng chiến lược gia người Pháp cũng từng thử nghiệm anh ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm để tận dụng tối đa sự tự do và tính sáng tạo.

Mục tiêu lớn nhất của ban huấn luyện là tìm ra sự cân bằng hoàn hảo cho bộ tứ tấn công siêu đẳng gồm các tiền đạo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue và Michael Olise. Nếu những ngôi sao này sớm tìm được tiếng nói chung, Pháp chắc chắn sẽ sở hữu hàng công đáng sợ nhất tại kỳ World Cup năm nay trên đất Mỹ.

Hành trình khoác áo "Les Bleus" của Michael Olise cũng là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự lựa chọn con tim. Sinh ra tại London (Anh) với dòng máu đa quốc gia, anh hoàn toàn có thể chọn thi đấu cho Anh, Nigeria hoặc Algeria. Tuy nhiên, Olise đã chọn Pháp vì niềm đam mê với những huyền thoại như tiền đạo Zinedine Zidane hay tiền đạo Thierry Henry.

Sau thành công với tấm huy chương Bạc tại Olympic 2024, đây là thời điểm không thể tốt hơn để Olise giúp Didier Deschamps có một lời chia tay trọn vẹn sau 14 năm dẫn dắt đội tuyển.

Trận ra quân gặp Senegal vào rạng sáng 17/6 tại New Jersey sẽ là cơ hội để Michael Olise chứng minh giá trị của mình.

Người hâm mộ đang chờ đợi những khoảnh khắc kỳ diệu từ tiền đạo này trên các sân vận động của Mỹ, nơi mỗi bàn thắng đều có thể mang đến niềm vui bất tận cho người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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