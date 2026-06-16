World Cup 2026: Đội tuyển Iran bị yêu cầu rời Mỹ ngay sau trận mở màn

Ngày 16/5, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Iran Amir Ghalenoei cho biết đội bóng nước này đã bị yêu cầu rời Mỹ và trở lại đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau trận hòa 2-2 với New Zealand ở lượt trận mở màn bảng G của World Cup 2026 diễn ra tại bang California (Mỹ).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu sau trận đấu, ông Ghalenoei cho biết đội tuyển Iran ban đầu dự kiến ở lại California qua đêm để phục hồi thể lực theo quy trình thông thường sau thi đấu.

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, toàn đội được thông báo phải lập tức lên máy bay trở về Tijuana, cách địa điểm thi đấu khoảng 225 km. Nhà cầm quân Iran không nêu rõ cơ quan hoặc tổ chức nào đã đưa ra yêu cầu trên.

Ông Ghalenoei cho rằng quyết định này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của các cầu thủ, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu trong bối cảnh kế hoạch lưu trú của đội đã được thống nhất từ trước.

Theo ông Ghalenoei, đội tuyển Iran ban đầu dự kiến đến khu vực thi đấu trước hai ngày và ở lại thêm một đêm sau trận đấu trước khi quay lại Mexico vào ngày hôm sau. Ông Ghalenoei cho biết ban huấn luyện không được giải thích cụ thể về lý do thay đổi kế hoạch.

Đội trưởng Iran Mehdi Taremi cũng cho biết toàn đội đã phải trải qua khoảng 5 giờ di chuyển và làm thủ tục an ninh trong hành trình từ Tijuana tới khu vực Los Angeles trước trận đấu.

Theo cầu thủ này, việc phải quay trở lại Mexico ngay sau trận đấu càng làm gia tăng áp lực đối với các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho những trận tiếp theo.

Ông Ghalenoei nhận định đội tuyển Iran đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với các đội tuyển khác tham dự giải và mô tả tình cảnh của đội là “bị đối xử bất công nhất tại World Cup 2026.”

Đội tuyển Iran hiện đặt đại bản doanh tại Mexico sau khi chuyển địa điểm tập huấn từ bang Arizona của Mỹ vào cuối tháng trước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran gia tăng sau khi xung đột bùng phát từ cuối tháng Hai vừa qua.

Sau trận hòa New Zealand, Iran sẽ tiếp tục thi đấu với Bỉ tại California vào ngày 21/6 trước khi di chuyển tới thành phố Seattle để gặp Ai Cập ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả các trận đấu này sẽ quyết định khả năng giành vé vào vòng loại trực tiếp của đại diện Tây Á./.

Kết quả World Cup 2026: Iran-New Zealand chia điểm sau màn rượt đuổi hấp dẫn Iran và New Zealand bất phân thắng bại ở ngày ra quân bảng G World Cup 2026 khi cầm hòa nhau 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân vận động SoFi.