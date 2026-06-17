Messi và cột mốc kỷ lục 6 lần tham dự World Cup

Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khi Argentina thi đấu trận ra quân tại World Cup 2026.

Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khi Argentina thi đấu trận ra quân tại World Cup 2026.

Tại Kansas City (Mỹ), nơi Argentina thi đấu trận ra quân lúc 8h ngày 17/6/2026 (giờ Việt Nam), mọi sự chú ý đều hướng về một cái tên.

Sau hơn hai thập kỷ chinh phục bóng đá thế giới, Messi vẫn là tâm điểm của World Cup./.

Kịch bản nào để Ronaldo chạm trán Messi ở "chung kết trong mơ" World Cup 2026? Bộ đôi siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã đi qua gần hai thập kỷ đối đầu, nhưng World Cup vẫn còn thiếu một kịch bản trong mơ, đó là trận chung kết - nơi cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến.