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Messi và cột mốc kỷ lục 6 lần tham dự World Cup

Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khi Argentina thi đấu trận ra quân tại World Cup 2026.

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Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khi Argentina thi đấu trận ra quân tại World Cup 2026.

Tại Kansas City (Mỹ), nơi Argentina thi đấu trận ra quân lúc 8h ngày 17/6/2026 (giờ Việt Nam), mọi sự chú ý đều hướng về một cái tên.

Sau hơn hai thập kỷ chinh phục bóng đá thế giới, Messi vẫn là tâm điểm của World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lionel Messi #World Cup 2026 #WC 2026-bt Argentina
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World Cup và những kỷ lục giải đấu

Kỳ World Cup có ít bàn thắng nhất là: World Cup 1930 và 1934 cùng 70 bàn; kỳ World Cup có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất là World Cup 1954 với 5,38 bàn/trận.