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Những điều khó tin về Cape Verde - "kẻ ngáng đường" Tây Ban Nha ở World Cup 2026

Trận đấu trên sân Atlanta là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Đội bóng xếp thứ 64 thế giới giành điểm ngay trong lần đầu dự World Cup, trước đối thủ đang là đương kim vô địch châu Âu.

Viết Thành
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Những con số đáng kinh ngạc của "hiện tượng" Cape Verde.

Cape Verde nằm giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho đến khi tuyên bố độc lập vào năm 1975. Với dân số 524.877 theo Ngân hàng Thế giới, họ là quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở World Cup sau Iceland (giành vé dự World Cup 2018 tại Nga, với dân số ước tính khoảng 335.000 người vào thời điểm đó).

Tỷ số 0-0 phản ánh một thực tế trái ngược với dự báo. Theo Opta, Tây Ban Nha có tới 87,2% khả năng thắng, trong khi hòa chỉ là 8,1%. Nhưng trên sân Atlanta, các con số trước trận không còn ý nghĩa. Đoàn quân hùng mạnh của Luis de la Fuente không thể nào xuyên phá lớp phòng ngự "đổ bê tông" của Cape Verde./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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World Cup và những kỷ lục giải đấu

Kỳ World Cup có ít bàn thắng nhất là: World Cup 1930 và 1934 cùng 70 bàn; kỳ World Cup có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất là World Cup 1954 với 5,38 bàn/trận.