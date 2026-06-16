Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Công tác tư tưởng trở thành năng lực lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận, niềm tin của Nhân dân phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chiều 15/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội, niềm tin của Nhân dân và phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước./.