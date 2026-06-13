Những “cỗ máy ghi bàn” vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup

Đứng đầu danh sách 15 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới World Cup là cầu thủ Miroslav Klose của Đức với 16 bàn thắng. Tiếp đến là Ronaldo của Brazil với 15 bàn thắng, Gerd Muller của Đức với 14 bàn thắng.../.
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