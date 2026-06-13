ADN: Chìa khóa tìm lại danh tính các liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

Công nghệ ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa các anh trở về với gia đình và quê hương.

Gần 300.000 mộ liệt sĩ trên cả nước hiện chưa xác định được danh tính, đặt ra yêu cầu cấp thiết về ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, công nghệ ADN được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giải mã thông tin về các liệt sĩ còn thiếu dữ liệu. Chiến dịch đặt mục tiêu lấy mẫu ADN tại 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, giám định 18.000 mẫu hài cốt và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công không chỉ giúp xác định danh tính người đã khuất mà còn mở ra cơ hội đoàn tụ cho các gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi./.