World Cup 2026: Đội tuyển Argentina và hành trình bảo vệ ngôi vương tại Mỹ

Đội tuyển Argentina đang tràn đầy khí thế và niềm vui khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại kỳ World Cup 2026 đầy sôi động trên đất Mỹ.

Bầu không khí lễ hội đang bao trùm khắp các thành phố đăng cai giải đấu khi đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni hướng tới mục tiêu lịch sử là bảo vệ thành công chiếc cúp vàng danh giá.

Kể từ sau Brazil năm 1962, chưa có đội bóng nào làm được điều này khi thi đấu xa lục địa quê hương, nhưng Argentina đang tràn đầy tự tin nhờ thói quen chiến thắng được xây dựng từ chuỗi 3 danh hiệu liên tiếp tại Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022.

Niềm hy vọng số một vẫn là đội trưởng Lionel Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 trong kỳ đại hội này.

Dù đội trưởng Messi vừa gặp chút mệt mỏi về cơ bắp trong trận đấu ngày 14/6 tại câu lạc bộ Inter Miami, nhưng sự hiện diện của anh luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt giúp các đồng đội vượt qua mọi km thử thách.

Niềm vui của người hâm mộ xứ Tango càng được nhân đôi khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của những tài năng trẻ như tiền đạo Julián Álvarez và tiền vệ tấn công Thiago Almada.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã giúp Argentina thống trị vòng loại với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Dù có một vài lo ngại về tình hình sức khỏe của thủ môn Emiliano Martínez hay hậu vệ Cristian Romero, nhưng hậu vệ Nicolás Tagliafico khẳng định rằng tinh thần thi đấu quật cường và niềm hạnh phúc từ vinh quang tại Qatar vẫn đang rực cháy trong tim mỗi cầu thủ.

Với đội tuyển Argentina, mỗi trận đấu là một bữa tiệc và trận ra quân gặp đội tuyển Algeria vào ngày 16/6 tới đây hứa hẹn sẽ là màn khởi đầu đầy rộn rã.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách và những kỷ lục lịch sử cần phá vỡ, song với lối chơi bóng hoa mỹ và đầy cảm xúc, Argentina đang hứa hẹn biến giải đấu này thành một sân khấu trình diễn đẳng cấp và viết nên một chương mới đầy huy hoàng cho môn thể thao vua./.

World Cup 2026: Tuyển Algeria tăng tốc chuẩn bị cho trận ra quân gặp Argentina Người hâm mộ Algeria kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu vốn giúp đội bóng này trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu châu Phi trong những năm gần đây.