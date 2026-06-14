World Cup 2026: Tuyển Algeria tăng tốc chuẩn bị cho trận ra quân gặp Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, chỉ còn ít ngày trước khi bước vào trận đấu mở màn tại World Cup 2026, đội tuyển Algeria đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị trên đất Mỹ cho cuộc đối đầu đầy thách thức với đương kim vô địch thế giới Argentina.

Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) cho biết thầy trò Huấn luyện viên Vladimir Petkovic hiện tập luyện tại khu liên hợp thể thao Rock Chalk Park thuộc Đại học Kansas ở thành phố Lawrence. Toàn bộ các cầu thủ được triệu tập tham dự World Cup đều có mặt đầy đủ, giúp ban huấn luyện triển khai kế hoạch chuẩn bị một cách thuận lợi và liên tục.

Trong giai đoạn nước rút trước giải đấu, ban huấn luyện Algeria tập trung vào các nội dung chuyên môn về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao sự gắn kết tập thể cũng như duy trì thể lực cho các cầu thủ. Các buổi tập được lên lịch với cường độ phù hợp nhằm bảo đảm đội tuyển đạt được trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Trước cuộc chạm trán với Argentina ngày 17/6, Huấn luyện viên Petkovic đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phương án chiến thuật nhằm đối phó với lối chơi kỹ thuật và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh của đại diện Nam Mỹ.

Các bài tập được triển khai nhằm củng cố hệ thống phòng ngự, cải thiện khả năng triển khai bóng từ phần sân nhà và tăng cường sự ăn ý trong các tình huống tấn công.

Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một trong những thử thách lớn nhất đối với đội tuyển Algeria tại vòng bảng, bởi Argentina hiện là đương kim vô địch thế giới và sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống chiến thuật chặt chẽ được xem là yếu tố quan trọng đối với đại diện Bắc Phi.

Bên cạnh công tác chuyên môn, ban huấn luyện Algeria cũng dành sự quan tâm đáng kể tới yếu tố tâm lý. Theo Liên đoàn Bóng đá Algeria, các cầu thủ đang thể hiện tinh thần tập trung cao độ và quyết tâm lớn trong từng buổi tập. Không khí trong đội được đánh giá là tích cực, với sự đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của các thành viên. Ngoài ra, đội hình hiện tại không có thành viên nào bị chấn thương nghiêm trọng, cho phép ban huấn luyện có đầy đủ lựa chọn nhân sự và duy trì sự ổn định trong quá trình chuẩn bị.

Theo lịch trình, trận đấu giữa Algeria và Argentina sẽ diễn ra trên sân Arrowhead tại thành phố Kansas. Đây được xem là cơ hội để Algeria khẳng định năng lực trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu tiến sâu tại World Cup 2026.

Người hâm mộ Algeria kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu vốn giúp đội bóng này trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu châu Phi trong những năm gần đây./.

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