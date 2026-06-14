World Cup 2026: Cảm xúc ở lại sau tiếng còi mãn cuộc trận Australia-Thổ Nhĩ Kỳ

Trận đấu giữa đội tuyển Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại nhưng tại công viên Tumbalong, Australia, không khí vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xung quanh màn hình lớn được đặt giữa công viên, hàng trăm cổ động viên vẫn nán lại như không muốn rời khỏi dư âm của 90 phút vừa qua: một trận đấu đầy cảm xúc, căng thẳng và không ít những khoảnh khắc khiến cả công viên như bùng nổ bởi những tiếng hò reo, cổ vũ.

Rất nhiều cổ động viên của hai đội vẫn nán lại quanh khu vực xem chung, nơi cảm xúc được chia thành nhiều mảng màu khác nhau. Có những cái ôm ăn mừng, những tiếng reo hò còn vang vọng, nhưng cũng có những ánh mắt trầm lặng trong tiếc nuối.

Dù kết quả ra sao, bóng đá một lần nữa đã chứng minh sức mạnh của môn “thể thao vua”: đó là đưa rất nhiều người xa lạ xích lại gần nhau trong một buổi chiều đầy sôi động.

Chị Alice - cổ động viên của đội Australia - không giấu được vui mừng và phấn khởi khi chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney: “Tôi luôn thích hòa mình vào đám đông mỗi khi đội tuyển Australia thi đấu. Cảm giác ở bên cạnh những fan bóng đá của Australia luôn rất tuyệt vời, đặc biệt khi đội nhà ghi bàn. Chúng tôi có thể nhảy lên ăn mừng cùng với cả những người hoàn toàn xa lạ, điều đó lúc nào cũng vui. Đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay."

Đứng bên cạnh bạn mình, chị Rebecca cho biết chị vô cùng tự hào khi đội tuyển Australia chiến đấu quả cảm và dũng mãnh đến phút cuối, và điều quan trọng là tinh thần của toàn đội không bao giờ tắt.

Chị nói: “Các cầu thủ đã mang đến cho các cổ động viên chúng tôi những thời khắc bùng nổ, niềm vui vỡ òa và một ngày Chủ Nhật đầy ý nghĩa."

Anh Stewart - cổ động viên đến từ thị trấn Camden, phía Tây Nam Sydney - chia sẻ: “Tôi tự hào khi được ở đây ngày hôm nay. Những sự kiện trực tiếp như thế này luôn rất hào hứng, sôi động. Cảm giác như cả cộng đồng cùng sống trong từng pha bóng. Cảm xúc rất thật là điều mà bóng đá mang lại cho người hâm mộ. Nó cũng cho chúng ta cơ hội được chia sẻ niềm vui với tất cả các cổ động viên khác thay vì chỉ ở nhà, nên lúc nào cảm giác cũng tuyệt vời. Cảm giác ấy khiến bạn cảm thấy mình như thể cũng đang là một phần của trận đấu đang diễn ra trên sân vận động."

Dù đội tuyển nước nhà chưa giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, song anh Adam - cổ động viên đội Thổ Nhĩ Kỳ - vẫn giữ vững niềm tin và tự hào về các chàng trai mà anh gọi là “người hùng."

Anh nói: “Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ của tôi đã 20 năm rồi mới lại góp mặt ở một kỳ World Cup. Tôi luôn tin tưởng và cảm thấy vô cùng tự hào về đội tuyển quê hương. Tôi tin rằng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ luôn giữ vững tinh thần, sự quả cảm và quyết tâm để tiến sâu hơn vào vòng trong. Bóng đá mà, sẽ không ai nói trước được điều gì. Đây là một bảng đấu rất mạnh và có tính cạnh tranh cao, nhưng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt qua bảng đấu đầy thử thách để giành chiến thắng. Đây là một trận đấu rất khó khăn, Australia đã chơi rất mạnh mẽ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện được bản lĩnh. Tôi thực sự tự hào."

Các cổ động viên Australia ra về sau trận đấu. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Khi dòng người bắt đầu dần ra về, bầu trời thành phố Sydney đổ cơn mưa rào nhưng công viên Tumbalong dường như vẫn còn đọng lại âm vang của trận đấu vừa kết thúc vào một buổi chiều mà bóng đá không chỉ được xem, mà còn được sống, cảm nhận và cùng chia sẻ.

Và thêm một lần nữa, bóng đá đã để lại dấu ấn không chỉ trên sân cỏ, mà ngay giữa lòng thành phố, nơi cảm xúc vẫn còn ở lại sau tiếng còi mãn cuộc, biến nơi đây thành không gian nơi niềm vui và sự tiếc nuối cùng tồn tại, nơi những người xa lạ chia sẻ chung nhịp đập trong một buổi chiều khó quên./.

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