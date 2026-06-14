World Cup 2026: Cuộc chạm trán đầy duyên nợ với những chú gà trống"Les Bleus"

Trận cầu tâm điểm bảng I giữa Pháp và Senegal vào ngày 16/6 tại sân vận động MetLife hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc bùng nổ khi "Những chú sư tử Teranga" đối đầu với dàn sao rực rỡ của những chú gà trống"Les Bleus" ngay trên đất Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bầu không khí lễ hội đang bao trùm khắp bang New Jersey khi gần đến ngày 16/6, đánh dấu cuộc chạm trán đầy duyên nợ và mang tính lịch sử sâu sắc.

Người hâm mộ bóng đá vô cùng hào hứng nhớ lại ký ức huy hoàng tại kỳ World Cup 2002 khi đội tuyển Senegal tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bằng chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Pháp lúc bấy giờ.

Giờ đây, khi giải đấu lớn nhất hành tinh trở lại Mỹ, sân vận động MetLife với sức chứa khổng lồ đã sẵn sàng để chứng kiến một trang sử mới được viết tiếp giữa hai quốc gia có mối liên kết văn hóa và bóng đá vô cùng chặt chẽ.



Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đang cho thấy một sức mạnh đáng nể sau 14 năm thành công rực rỡ.

"Les Bleus" vừa có màn chạy đà không thể tuyệt vời hơn bằng chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland, nơi tiền đạo Michael Olise tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick siêu hạng.

Dù trung vệ William Saliba gặp chút vấn đề nhỏ ở lưng, anh đã kịp thời hồi phục để đá chính và củng cố sự vững chắc cho hàng phòng ngự trước thủ môn Mike Maignan.

Niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Pháp không ai khác chính là tiền đạo Kylian Mbappé, người đang sở hữu 12 bàn thắng qua các kỳ World Cup và chỉ còn cách kỷ lục mọi thời đại của tiền đạo Miroslav Klose đúng 4 pha lập công nữa.



Tuy nhiên, đội tuyển Senegal của huấn luyện viên Pape Thiaw cũng đang tràn đầy tự tin với vị thế là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2021. Thế hệ hiện tại của Senegal được đánh giá là vô cùng tài năng, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả "thế hệ vàng" từng lọt vào tứ kết năm 2002.

Những ngôi sao tấn công như tiền đạo Sadio Mané đang đầu quân cho Câu lạc bộ Al-Nassr của Saudi Arabia (Arập Xêút), tiền đạo Nicolas Jackson chơi trong màu áo Câu lạc bộ Chelsea của Anh và tiền đạo Ismaïla Sarr của Câu lạc bộ Crystal Palace Anh đang sẵn sàng tận dụng mọi kẽ hở để một lần nữa khiến gã khổng lồ châu Âu phải ôm hận. Hàng thủ của Senegal cũng rất kiên cố với sự chỉ huy của trung vệ Kalidou Koulibaly cùng sự xuất sắc của thủ môn Édouard Mendy.



Với việc bảng I còn có sự góp mặt của Iraq và Na Uy, cả Pháp và Senegal đều hiểu rằng một kết quả thuận lợi vào ngày 16/6 sẽ mở toang cánh cửa tiến vào vòng 32 đội của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.

Đây chắc chắn sẽ là một ngày hội bóng đá rộn ràng niềm vui, nơi những vũ điệu bóng đá Mỹ Latinh hòa quyện cùng sự kịch tính của bóng đá đỉnh cao thế giới./.

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