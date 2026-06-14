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Kết quả World Cup 2026: Qatar tạo nên địa chấn, giành điểm số lịch sử

Boualem Khoukhi sắm vai người hùng với pha lập công vào lưới Thụy Sĩ ở phút 90+4 để giúp Qatar lần đầu tiên có điểm tại World Cup.

Huy Khánh
Thụy Sĩ chia điểm trước Qatar. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Thụy Sĩ chia điểm trước Qatar. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Đội tuyển Qatar đã khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 bằng cái kết kịch tính ở lượt trận ra quân bảng B World Cup 2026.

Kết quả này giúp Qatar có điểm số đầu tiên trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên sân nhà cách đây 4 năm, Qatar gây thất vọng lớn trong kỳ World Cup đầu tiên khi để thua cả ba trận vòng bảng.

Việc cầm hòa Thụy Sĩ cũng được xem là bất ngờ lớn với Qatar khi mà đối thủ của họ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Ở trận này, Thụy Sĩ nắm hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 khi có thời gian kiểm soát bóng lên đến 75% và dứt điểm 9 lần (6 trúng đích).

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện Murat Yakin chỉ tận dụng thành công đúng 1 lần khi Breel Embolo sút phạt đền thành công mở tỷ số 1-0 ở phút 17.

Sang hiệp 2, Thụy Sĩ tiếp tục là đội chơi tốt hơn nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng thành công các cơ hội ngon ăn.

Phung phí cơ hội, Thụy Sĩ đã phải trả giá khi phải nhận bàn thua ở phút 90+4 sau pha đánh đầu cận thành của Boualem Khoukhi.

Kết quả này giúp Qatar không chỉ giúp Qatar lần đầu có điểm ở World Cup mà còn mở ra cơ hội đi tiếp.

Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Julen Lopetegui sẽ đối đầu chủ nhà Canada./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Tuyển Qatar #Điểm số lịch sử #WC 2026 Qatar Thụy Sĩ
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WORLD CUP 2026

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