World Cup 2026: Sắc màu đa văn hóa bên ngoài sân vận động Toronto

Trong ngày đội tuyển Canada bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026, khu vực xung quanh sân vận động BMO Field ở thành phố Toronto đã trở thành một ngày hội của những sắc màu văn hóa.

Hàng nghìn người hâm mộ Canada cùng Bosnia và Herzegovina cùng hòa vào không khí bóng đá cuồng nhiệt, mang theo những câu chuyện khác nhau về tình yêu với đội tuyển, về quê hương và cuộc sống tại đất nước đa văn hóa này.

Từ nhiều giờ trước khi trận đấu diễn ra, các tuyến đường dẫn vào BMO Field đã phủ kín màu đỏ của những cổ động viên Canada xen lẫn sắc xanh vàng của cộng đồng người Bosnia và Herzegovina.

Tiếng trống, tiếng hò reo, những lá cờ tung bay và các món ăn truyền thống được người hâm mộ mang theo đã tạo nên một bức tranh sôi động, nhưng cũng rất thân thiện giữa các cộng đồng cùng chung niềm đam mê với trái bóng tròn.

Cổ động viên tham gia lễ hội bên ngoài sân vận động BMO Field của Toronto. (Ảnh Thanh Hải/TTXVN)

Đối với nhiều người Bosnia và Herzegovina đang sinh sống tại Canada, trận đấu không đơn thuần là cuộc so tài thể thao mà còn gợi lại ký ức về quê hương, về hành trình rời xa đất nước từng trải qua nhiều đau thương bởi chiến tranh.

Ông Nero - một cổ động viên Bosnia và Herzegovina - chia sẻ rằng trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt đối với ông bởi nhắc nhớ về những khó khăn mà quê hương ông từng trải qua. Tuy nhiên, sau nhiều năm sinh sống tại Canada, ông cũng dành tình cảm cho đất nước đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Tâm sự với phóng viên TTXVN tại Canada, ông Nero cho biết trái tim ông dành cho Bosnia và Herzegovina, nhưng lý trí ông lại dành cho Canada, do đó dù đội nào giành chiến thắng, thì ông cũng sẽ vui vẻ.

Bầu không khí sôi động bên ngoài BMO Field cũng phản ánh sự kỳ vọng ngày càng lớn của người dân Canada đối với đội tuyển bóng đá quốc gia sau nhiều năm đầu tư phát triển và trong bối cảnh nước này lần đầu tiên đồng đăng cai một kỳ World Cup.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Canada Peter Augruso thì bày tỏ tin tưởng rằng đội tuyển Canada sẽ tiếp tục có những thành công tại giải đấu và nếu mọi chuyện thuận lợi, họ có thể giành ngôi đầu bảng để có thêm cơ hội thi đấu trên sân nhà, giúp người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình World Cup.

Theo ông, mục tiêu của Canada không chỉ dừng lại ở việc góp mặt tại giải đấu. Sau hai lần tham dự World Cup trước đây nhưng chưa từng giành chiến thắng, đội tuyển nước chủ nhà đang hướng tới cột mốc lịch sử đầu tiên.

Từ những người Bosnia và Herzegovina mang theo ký ức về quê hương đến các cổ động viên Canada đặt niềm tin vào một chương mới của bóng đá nước nhà, trận đấu tại BMO Field không chỉ là màn so tài trên sân cỏ mà còn trở thành hình ảnh thu nhỏ của một thành phố Toronto đa văn hóa - nơi World Cup đang trở thành cầu nối giữa các cộng đồng, các nền văn hóa và những câu chuyện cuộc sống khác nhau./.

Chủ nhà Canada làm nên lịch sử ở trận ra quân World Cup 2026 Đội tuyển Canada đã có điểm số lịch sử đầu tiên trong lịch sử World Cup sau khi giành kết quả hòa 1-1 trước Bosnia-Herzegovina ở trận ra quân bảng B.