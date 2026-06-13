World Cup 2026: Brazil quyết tìm lại hào quang sau 24 năm chờ đợi

Sau 24 năm mòn mỏi chờ đợi, đội tuyển Brazil đang tràn đầy tự tin và niềm vui để chinh phục chiếc cúp vàng thứ 6 trên đất Mỹ dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" lão luyện Carlo Ancelotti.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, bầu không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Brazil đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi họ chuẩn bị cho trận ra quân gặp Maroc vào lúc 5h00 ngày 14/6 (giờ Việt Nam).

Đã gần 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ vinh quang tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, một thế hệ người hâm mộ Brazil đã lớn lên mà chưa được chứng kiến đội nhà nâng cao cúp vàng, khiến cho giải đấu lần này tại Mỹ mang một ý nghĩa đặc biệt như thể họ đang đi tìm lại "quyền thừa kế" đã mất.

Dù bóng đá Brazil không còn độc quyền về lối chơi hoa mỹ như giai đoạn 1970 hay 1982, họ vẫn sở hữu một dàn cầu thủ tấn công đầy khao khát và biến ảo để trình diễn một lối chơi đầy phong cách và đầy niềm vui.

Sự lạc quan đang lan tỏa khắp đội hình nhờ sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm với bản hợp đồng kéo dài đến tận World Cup 2030.

Bất chấp những khó khăn từ việc thiếu hụt thời gian chuẩn bị hay các chấn thương đáng tiếc của tiền đạo Rodrygo và hậu vệ Éder Militão, ông vẫn duy trì sự bình thản đáng kinh ngạc.

Bộ khung của đội bóng đã thành hình với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như thủ môn Alisson, bộ đôi trung vệ là hậu vệ Marquinhos và hậu vệ Gabriel Magalhães, cùng những "ngòi nổ" cực kỳ nguy hiểm là tiền đạo Vinícius Júnior và tiền đạo Raphinha.

Niềm vui của các cổ động viên càng được nhân lên sau chuỗi trận giao hữu thành công vừa qua. Sau chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Panama, Brazil tiếp tục vượt qua Ai Cập với tỷ số 2-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 10/6 tại thành phố Cleveland.

Điểm nhấn lớn nhất khiến người hâm mộ đội tuyển Brazil quan tâm chính là quyết định táo bạo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti khi triệu tập tiền đạo Neymar (34 tuổi).

Dù ngôi sao này vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương bắp chân, nhưng kinh nghiệm và tài năng của anh được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt ở giai đoạn quyết định của giải đấu.

Chiến lược gia người Italy tin rằng việc để tiền đạo Neymar nghỉ ngơi và hồi phục có thể giúp anh sung sức hơn các đối thủ vốn đã kiệt sức vì cái nóng mùa hè tại Mỹ, giống như trường hợp của hậu vệ Franco Baresi từng tỏa sáng cho Italy tại kỳ World Cup 1994.

Bên cạnh những ngôi sao kỳ cựu, sự xuất hiện của tài năng trẻ là tiền đạo Endrick cũng mang lại luồng sinh khí mới sau bàn thắng quan trọng vào lưới Ai Cập.

Dù hàng phòng ngự còn đôi chút xáo trộn do hậu vệ Wesley dính chấn thương vào ngày 10/6, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti tự tin sẽ lấp đầy khoảng trống bằng những phương án như hậu vệ Danilo hoặc hậu vệ Roger Ibañez.

Tất cả các thành viên đều hiểu rằng mục tiêu duy nhất tại giải đấu lần này là chiến thắng, bởi với Brazil, bất kỳ kết quả nào khác đều bị coi là thất bại.

Trận đấu mở màn vào ngày 15/6 tại Mỹ sẽ là bước chạy đà quan trọng để Brazil hướng tới trận chung kết lịch sử vào tháng Bảy tới.

Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ cũng đang rất hào hứng tham gia các thử thách dự đoán vòng bảng để có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn với tổng trị giá lên tới 10.000 USD.

Với tinh thần thoải mái và quyết tâm cao độ, những vũ công Samba đã sẵn sàng tạo nên một mùa Hè rực rỡ và đầy ắp những khoảnh khắc kỳ diệu trên các sân cỏ khắp nước Mỹ./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 13/6: Brazil nhập cuộc chơi Trận cầu tâm điểm của loạt trận World Cup 2026 diễn ra vào ngày 14/6 chính là màn so tài giữa Brazil và Maroc trong khuôn khổ bảng C.