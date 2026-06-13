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Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 13/6: Brazil nhập cuộc chơi

Trận cầu tâm điểm của loạt trận World Cup 2026 diễn ra vào ngày 14/6 chính là màn so tài giữa Brazil và Maroc trong khuôn khổ bảng C.

Sân MetLife đã sẵn sàng cho trận Brazil-Maroc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Sân MetLife đã sẵn sàng cho trận Brazil-Maroc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Sau hai ngày đầu thi đấu đầu tiên dành cho các đội chủ nhà, World Cup 2026 sẽ chính thức bước vào guồng quay với số lượng trận đấu nhiều hơn.

Theo lịch thi đấu, ngày 14/6 (theo giờ Việt Nam), vòng bảng World Cup 2026 sẽ có 4 trận đấu diễn ra ở các bảng B, C và D.

Ngày thi đấu thứ ba World Cup 2026 sẽ bắt đầu bằng màn chạm trán giữa Qatar và Thụy Sĩ - trận đấu thuộc bảng B. Trận đấu diễn ra vào lúc 2g sáng 14/6.

Việc phải gặp Thụy Sĩ trong ngày ra quân được xem là thách thức không dễ dàng dành cho nhà đương kim vô địch châu Á.

Trước đó, ở trận đầu tiên bảng B, chủ nhà Canada đã chia điểm với Bosnia-Herzegovina sau trận hòa 1-1.

Vào lúc 5g sáng, người hâm mộ sẽ dồn sự chú ý đến sân MetLife, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Brazil và Maroc trong khuôn khổ bảng C.

Đây được xem là hai đội được đánh giá cao nhất trong cuộc cạnh tranh hai tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng knock-out của bảng đấu này.

Sau trận đấu này 3 tiếng đồng hồ, hai đội còn lại của bảng C là Haiti và Scotland cũng sẽ nhập cuộc chơi với mục tiêu giành chiến thắng trước khi phải đối mặt với thử thách lớn phía trước.

Ngày thi đấu 14/6 sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ (11g) của bảng D.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/6

2g00 Qatar-Thụy Sĩ (VTV3, VTV6, VTVGo)
5g00 Brazil-Maroc (VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo)
8g00 Haiti-Scotland (VTV3, VTV6, VTV Go)
11g00 Australia-Thổ Nhĩ Kỳ (VTV3, VTV6, VTV Go)

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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