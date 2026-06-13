Thắng đậm Paraguay, tuyển Mỹ khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026

Đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay ở ngày ra quân bảng D.

Các bàn thắng của chủ nhà Mỹ đến từ Folarin Balogun (cú đúp) và Gio Reyna, cùng pha phản lưới nhà của Bobadilla bên phía Paraguay.

Chiến thắng này giúp Mỹ tạm dẫn đầu bảng D với 3 điểm (hiệu số +3) để rộng cửa giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Ở cuộc chạm trán tại SoFI, chủ nhà Mỹ chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 sau pha phản lưới nhà của Bobadilla.

Sau bàn thắng đó, Mỹ tiếp tục chơi ép sân trước khi Folarin Balogun lập được cú đúp, để dẫn trước 3-0 trước Paraguay ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Paraguay có bàn rút ngắn 1-3 ở phút 73. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Mỹ có thêm bàn thắng của Reyna để khép lại trận đấu với kết quả 4-1.

Mỹ-Paraguay 1-0 7': Đội tuyển Mỹ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào lưới của Paraguay sau pha phản lưới nhà của Bobadilla. Bobadilla phản lưới nhà giúp Mỹ có bàn mở tỷ số. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mỹ-Paraguay 1-0 14': Đội tuyển Mỹ vẫn đang ra tăng sức ép sau khi có bàn thắng mở tỷ số từ sớm với hy vọng gia tăng cách biệt. Mỹ-Paraguay 1-0 16': Đội tuyển Mỹ có tình huống tấn công nguy hiểm bên cánh phải. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng của Sergiño Dest đã bị hàng thủ Paraguay chặn lại. Mỹ-Paraguay 1-0 20': Đội tuyển Mỹ đang có thời gian kiểm soát bóng lên đến 70%, vượt trội so với Paraguay. Mỹ-Paraguay 1-0 28': Folarin Balogun thoát xuống dứt điểm làm tung lưới Paraguay, nhưng bàn thắng không được công nhận khi cầu thủ Mỹ đã rơi vào thế việt vị. Mỹ-Paraguay 2-0 31': Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Pulisic có đường chuyền thuận lợ để Folarin Balogun dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Mỹ. Folarin Balogun nhân đôi cách biệt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mỹ-Paraguay 2-0 35': Đội tuyển Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Paraguay sau khi có hai bàn thắng dẫn trước. Mỹ-Paraguay 2-0 44': Những phút vừa qua, Mỹ tiếp tục là đội kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Mỹ-Paraguay 2-0 45': Hiệp 1 của trận đấu có 5 phút bù giờ. Mỹ-Paraguay 3-0 45'+5: Folarin Balogun càn lướt vượt qua hai cầu thủ Paraguay trước khi dứt điểm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Mỹ. Folarin Balogun cũng trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp ở World Cup 2026. Folarin Balogun hoàn tất cú đúp, gia tăng cách biệt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mỹ-Paraguay 3-0 46': Hiệp 2 bắt đầu! Mỹ-Paraguay 3-0 61': Paraguay vẫn đang nỗ lực thi đấu để tìm kiếm bàn thắng, nhưng tiếc rằng họ chưa thể tạo nên sự khác biệt. Mỹ-Paraguay 3-1 73': Mauricio ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Paraguay. Mauricio rút ngắn tỷ số cho Paraguay. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mỹ-Paraguay 3-1 80': Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn với những tình huống tấn công được hai đội bóng tạo ra. Mỹ-Paraguay 3-1 90': Trận đấu có 7 phút bù giờ. Mỹ-Paraguay 4-1 90'+8: Reyna ghi bàn tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Mỹ. Mỹ-Paraguay 4-1 Hết giờ! Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay trong ngày ra quân. Niềm vui của cầu thủ Mỹ sau bàn ấn định của Reyna. (Ảnh: AFP/TTXVN)