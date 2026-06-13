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Xem trực tiếp trận Mỹ-Paraguay tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Mỹ đang hướng đến chiến thắng trước Paraguay để có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà.

Huy Khánh
(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau Mexico và Canada, đội đồng chủ nhà Mỹ cũng sẽ chính thức bước vào hành trình tại World Cup 2026 bằng màn chạm trán Paraguay.

Trận đấu Mỹ-Paraguay trong khuôn khổ bảng D sẽ diễn ra vào lúc 8g hôm nay (13/6, theo giờ Việt Nam) trên sân SoFi.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Paraguay gặp nhau tại World Cup kể từ cuộc đối đầu cách đây 96 năm. Khi đó Mỹ thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-0 trước Paraguay.

Tuy nhiên, lịch sử khó có thể lặp lại khi mà Paraguay đang thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

Lợi thế lớn nhất của Mỹ ở cuộc chạm trán này chính là việc họ được thi đấu trên sân nhà và có nhiều thời gian chuẩn bị dài hơi cho giải đấu.

Trận đấu giữa Mỹ và Paraguay sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 và VTVgo./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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