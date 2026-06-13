Xem trực tiếp trận Mỹ-Paraguay tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Sau Mexico và Canada, đội đồng chủ nhà Mỹ cũng sẽ chính thức bước vào hành trình tại World Cup 2026 bằng màn chạm trán Paraguay.

Trận đấu Mỹ-Paraguay trong khuôn khổ bảng D sẽ diễn ra vào lúc 8g hôm nay (13/6, theo giờ Việt Nam) trên sân SoFi.

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Paraguay gặp nhau tại World Cup kể từ cuộc đối đầu cách đây 96 năm. Khi đó Mỹ thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-0 trước Paraguay.

Tuy nhiên, lịch sử khó có thể lặp lại khi mà Paraguay đang thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

Lợi thế lớn nhất của Mỹ ở cuộc chạm trán này chính là việc họ được thi đấu trên sân nhà và có nhiều thời gian chuẩn bị dài hơi cho giải đấu.

Trận đấu giữa Mỹ và Paraguay sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 và VTVgo./.

Chủ nhà Canada làm nên lịch sử ở trận ra quân World Cup 2026 Đội tuyển Canada đã có điểm số lịch sử đầu tiên trong lịch sử World Cup sau khi giành kết quả hòa 1-1 trước Bosnia-Herzegovina ở trận ra quân bảng B.