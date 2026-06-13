World Cup 2026: Tổng thống Donald Trump tiếp lửa cho đội tuyển Mỹ

Đội tuyển Mỹ vừa có màn ra mắt ấn tượng ở trận ra quân World Cup 2026. Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn khi chỉ vài giờ trước trận, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã nhận được sự động viên đặc biệt từ Nhà Trắng: Tổng thống Donald Trump trực tiếp gọi điện chúc may mắn toàn đội, tiếp thêm tinh thần cho hành trình chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay trên sân nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc gọi diễn ra trong bầu không khí hào hứng tại đại bản doanh của đội tuyển Mỹ.

Đoạn video do Liên đoàn Bóng đá Mỹ đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy ông Andrew Giuliani, phụ trách các hoạt động liên quan đến World Cup của Nhà Trắng, đã kết nối cuộc gọi của Tổng thống Trump với huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino trước sự chứng kiến của toàn bộ 26 tuyển thủ.

Trong cuộc trò chuyện, ông Trump dành nhiều lời khen cho chiến lược gia người Argentina cũng như chất lượng đội hình hiện tại của tuyển Mỹ.

Tổng thống Trump nói: “Tôi gọi để nói rằng ông là một HLV tuyệt vời. Tôi biết những thành công mà ông đã đạt được và tôi cũng biết các cầu thủ của ông xuất sắc như thế nào. Tôi tin đội tuyển Mỹ có cơ hội tiến rất xa tại giải đấu này. Chúc ban huấn luyện và các cầu thủ thật nhiều may mắn.”

Đáp lại, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cảm ơn sự quan tâm từ người đứng đầu nước Mỹ và khẳng định các học trò của ông sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại niềm tin của người hâm mộ. Nhà cầm quân 54 tuổi chia sẻ: “Cảm ơn Ngài vì sự ủng hộ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến ngài và tất cả người dân Mỹ tự hào.”

Trên sân vận động SoFi ở Los Angeles, tuyển Mỹ sau đó đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 trong trận mở màn bảng đấu, tạo cú hích quan trọng về tinh thần trong hành trình tại World Cup 2026.

Dù không trực tiếp có mặt tại sân để theo dõi trận đấu, Tổng thống Trump vẫn cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với World Cup 2026 - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức trên đất Mỹ sau hơn 30 năm và được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho sự phát triển của bóng đá tại quốc gia này./.

Thắng đậm Paraguay, tuyển Mỹ khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026 Đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo tại vòng chung kết World Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay ở ngày ra quân bảng D.