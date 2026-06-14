World Cup 2026: Phát hiện thi thể gần nơi đội tuyển Iran đóng quân tại Mexico

Lực lượng an ninh Mexico vừa phát hiện một thi thể trong phương tiện đỗ sát sân vận động Caliente, thành phố Tijuana, bang Baja California, Mexico - nơi đội tuyển bóng đá Iran đang sử dụng làm địa điểm tập luyện trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông tin truyền thông sở tại cho biết thi thể được phát hiện hôm 13/6 trong cốp một xe Toyota màu xám đỗ tại bãi giữ xe của một khu thương mại đối diện sân vận động Caliente.

Phương tiện này được cho là đã dừng đỗ tại địa điểm trên trong nhiều ngày trước khi người dân thông báo cho cơ quan chức năng do phát hiện mùi bất thường.



Cơ quan chức năng bang Baja California đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Các báo cáo ban đầu cho biết nạn nhân có dấu hiệu bị bạo lực, song danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.



Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt do địa điểm phát hiện thi thể nằm sát khu vực đội tuyển Iran đóng quân và tập luyện trong hành trình tham dự World Cup 2026.

Đại diện cơ quan chức năng Mexico cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành theo quy trình, đồng thời các biện pháp bảo đảm an ninh cho các đội tuyển tham dự giải đấu tiếp tục được duy trì.



Đội tuyển Iran lựa chọn Tijuana làm nơi chuẩn bị cho World Cup 2026 sau khi kế hoạch đóng quân ban đầu tại Mỹ gặp những khó khăn liên quan đến vấn đề đi lại và thủ tục nhập cảnh đối với một số thành viên trong đoàn.

Việc đội bóng này tập luyện tại Mexico cũng nhận được sự quan tâm do bối cảnh quốc tế phức tạp xung quanh sự tham dự của Iran tại giải đấu năm nay.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Mexico đã triển khai một hệ thống an ninh nhiều tầng tại các thành phố đăng cai và những địa điểm liên quan tới giải đấu.

Các lực lượng cảnh sát liên bang, cảnh sát địa phương, quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia được huy động phối hợp nhằm bảo đảm an toàn tại sân vận động, khu vực tập luyện, khách sạn nơi các đội tuyển lưu trú, sân bay và các điểm tập trung đông người như khu FIFA Fan Festival.



Tại Mexico City, nơi diễn ra trận khai mạc trên sân vận động Azteca và các hoạt động lớn tại quảng trường Zócalo, chính quyền thủ đô đã tăng cường lực lượng tuần tra, lắp đặt hệ thống giám sát và tổ chức các phương án phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.



Các thành phố đăng cai khác như Guadalajara, Monterrey và Tijuana cũng xây dựng kế hoạch an ninh riêng, trong đó chú trọng kiểm soát khu vực xung quanh sân vận động, trung tâm huấn luyện và các địa điểm thu hút đông người hâm mộ.

Những biện pháp này bao gồm tăng cường kiểm tra an ninh, ứng dụng công nghệ giám sát, phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng và duy trì lực lượng phản ứng nhanh.



Đối với Mexico, việc tổ chức World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cơ hội khẳng định năng lực tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Vì vậy, vấn đề an ninh được đặt ở vị trí ưu tiên nhằm tạo dựng môi trường an toàn, thân thiện cho các đội bóng và hàng triệu người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.



Trong bối cảnh một số vụ việc về an ninh vẫn xảy ra tại các địa phương, chính quyền Mexico tiếp tục nhấn mạnh thông điệp rằng các hoạt động của World Cup vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cam kết duy trì các biện pháp cần thiết để bảo vệ hình ảnh của nước chủ nhà trong kỳ World Cup lịch sử - giải đấu đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển và được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ./.

Đội tuyển Iran từ chối đóng quân ở Mỹ, hành động "gây bão" trước thềm World Cup World Cup 2026 chưa chính thức khởi tranh, nhưng đội tuyển Iran đã sớm trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất. Mới nhất, đội tuyển này đã ra quyết định đặc biệt khi không đóng quân ở Mỹ.

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