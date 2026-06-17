World Cup 2026: Chiến thuật “tủ” của "Tam Sư"

Nhằm duy trì nhịp độ thi đấu cho toàn bộ đội hình trong quãng nghỉ giữa các trận vòng bảng tại World Cup 2026, Huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh xác nhận "Tam Sư" đang lên kế hoạch tổ chức một trận giao hữu kín tại Kansas City vào ngày 19/6.

Đây là bước chuẩn bị chiến lược để các cầu thủ không đá chính trong trận mở màn có cơ hội tích lũy thể lực và cảm giác bóng thực tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, dù đối thủ vẫn chưa được chốt chính thức, nhưng tuyển Anh đang tiến hành thảo luận ráo riết với Câu lạc bộ Sporting Kansas City. Đây không phải là lần đầu tiên "Tam Sư" áp dụng phương án thi đấu này tại giải đấu năm nay.

Trước đó, ngay sau chiến thắng trước Costa Rica tại Orlando, thầy trò Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã có trận đấu tập với Câu lạc bộ Miami FC tại căn cứ West Palm Beach và giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 6-0. Việc duy trì các trận đấu "nội bộ" giúp ban huấn luyện kiểm soát tốt khối lượng vận động của từng cá nhân.



Dựa trên lịch thi đấu tại bảng L, tuyển Anh có quãng nghỉ dài 6 ngày giữa trận ra quân gặp Croatia vào ngày 18/6 và trận đấu thứ hai gặp Ghana tại Boston.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh chia sẻ rằng đội bóng muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian trống này để những cầu thủ ít có cơ hội ra sân trong trận mở màn có thể vận động với cường độ cao của một trận đấu thực sự thay vì chỉ tập luyện đơn thuần trên sân tập.

Ông nhấn mạnh rằng việc tạo điều kiện cho toàn bộ 26 cầu thủ luôn ở trạng thái sẵn sàng là yếu tố then chốt cho hành trình tiến sâu tại giải đấu trên đất Mỹ.



Bên cạnh kế hoạch giao hữu, nội bộ tuyển Anh cũng vừa trải qua biến động về nhân sự khi hậu vệ Tino Livramento của tuyển Anh dính chấn thương bắp chân trong buổi tập vào ngày 14/6.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cầu thủ này cần từ 4 đến 5 tuần để hồi phục, khiến anh buộc phải nói lời chia tay sớm với World Cup 2026. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một mắt xích quan trọng có thể chơi linh hoạt ở cả hai cánh trong vai trò hậu vệ biên.



Để khỏa lấp khoảng trống, hậu vệ Trevoh Chalobah của Câu lạc bộ Chelsea đã được triệu tập bổ sung khẩn cấp. Dù không kịp góp mặt trong trận đấu mở màn với Croatia tại Dallas, sự xuất hiện của trung vệ Trevoh Chalobah mang lại sự an tâm cho hàng thủ.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel giải thích rằng bổ sung một trung vệ thuần túy giúp ông có thể giải phóng các hậu vệ Jarell Quansah và Djed Spence, cho phép bộ đôi này linh hoạt đảm nhiệm vai trò hậu vệ biên ở cả hai cánh.

Điều này đảm bảo tuyển Anh luôn có đủ phương án dự phòng cho sơ đồ hàng thủ bốn người trong suốt chiến dịch đầy thử thách tại Mỹ.



Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này diễn ra trong bối cảnh World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn của truyền thông và công chúng, với sự hiện diện của nhiều ngôi sao như Patrick Mahomes hay Jay Z trên các khán đài.

Với việc tính toán chi tiết từ lịch giao hữu đến phương án thay thế nhân sự, tuyển Anh đang thể hiện quyết tâm cao độ tại giải đấu năm nay./.

World Cup 2026: Khi tiếng hò reo trở thành cuộc chiến bản sắc Nhiều người chê bai tiếng hô của cổ động viên Mỹ thiếu chiều sâu, thiếu tính biểu cảm và nghe giống như một chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp hơn là tiếng thét từ trái tim.

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