World Cup 2026: Khi trận cầu "đứt mạch" vì chạy quảng cáo

Khi World Cup quay trở lại Mỹ sau 30 thập kỷ, người hâm mộ bóng đá quốc tế đang dần làm quen với những đặc trưng rất Mỹ như tiệc nướng barbecue, tắc đường trên cao tốc và cái nóng mùa Hè ở Texas.

Tuy nhiên, có một thói quen của Mỹ khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu khó chấp nhận: các trận đấu World Cup mùa Hè này có những khoảng nghỉ để chạy quảng cáo ngay giữa mỗi hiệp đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup, các trận đấu bị gián đoạn theo thông lệ vào khoảng phút 22 và phút 67.

Theo giải thích chính thức của FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới này muốn tạo điều kiện cho cầu thủ có “quãng nghỉ uống nước” trong mùa Hè nóng nực tại Mỹ.

Tờ The Wall Street Journal cho hay đối với các đài truyền hình, đây đơn giản là cơ hội cắt hình ảnh trực tiếp của trận đấu để phát thêm quảng cáo.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps cho rằng khoảng nghỉ 3 phút giữa các hiệp đấu đã làm gián đoạn nhịp thi đấu. Ông nói các đội buộc phải thích nghi với điều này, trong khi các đài truyền hình có thể sẽ hài lòng với điều đó.

Người hâm mộ lại không cảm thông như vậy. Ngay khi các trận đấu bắt đầu hôm 11/6, mạng xã hội đã tràn ngập những lời chỉ trích khi “môn thể thao đẹp” bị tạm dừng để các tập đoàn quảng bá sản phẩm của mình.

Nhà làm phim tài liệu Randy Wilkins thốt lên rằng: “Bạn muốn đắm chìm trong trải nghiệm này, nhưng rồi ngay lập tức bị nhắc nhở rằng tất cả chỉ là một cuộc kiếm tiền. Điều đó cực kỳ đáng thất vọng.”

Khái niệm “quãng nghỉ uống nước” lần đầu được áp dụng tại World Cup 2014 ở Brazil đối với những trận đấu diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt quá 32 độ C.

Tuy nhiên, mùa Hè năm nay, quy định này trở thành bắt buộc bất kể nhiệt độ thực tế. Khi trận ra quân của đội tuyển Mỹ tại Los Angeles tạm dừng trong hiệp một hôm 12/6, nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng 22 độ C.

Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cho biết ông chỉ ủng hộ khi điều kiện thời tiết thực sự khắc nghiệt. Khi thời tiết thuận lợi thì điều đó là không cần thiết.

Tuy nhiên, phần lớn giới bóng đá thế giới cho rằng đằng sau quyết định này không chỉ là vấn đề an toàn của cầu thủ mà còn là vấn đề thương mại. Việc tạo ra khoảng thời gian 3 phút trong mỗi hiệp của tổng cộng 104 trận đấu tại World Cup đồng nghĩa với hơn 10 giờ quảng cáo bổ sung trong suốt giải đấu.

John Kosner, cựu lãnh đạo của kênh truyền hình thể thao ESPN và hiện là chuyên gia tư vấn, nhận xét về cơ bản, trận đấu bị chia thành 4 phần và các quãng nghỉ đó bị biến thành thành những khoảng thời gian có giá trị thương mại khổng lồ.

Theo một nhà mua quảng cáo, một đoạn quảng cáo dài 30 giây trong các trận đấu đầu giải có giá khoảng 200.000 USD, nhưng tăng lên khoảng 750.000 USD khi đội tuyển Mỹ thi đấu.

Các tấm biển mang biểu tượng FIFA World Cup 2026 được lắp đặt trong khu vực Fan Zone. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Kênh Fox Sports, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng tiếng Anh của World Cup tại Mỹ, không chỉ tận dụng cơ hội bằng một đoạn quảng cáo ngắn trong mỗi lần trận đấu tạm dừng.

Ngay giữa hiệp một của trận khai mạc World Cup, kênh này đã phát liên tiếp 5 quảng cáo sau đoạn đồ họa giới thiệu quãng nghỉ uống nước. Trong hiệp 2 trận khai mạc, thời lượng quảng cáo kéo dài đến mức khi truyền hình quay trở lại trận đấu, người xem đã bỏ lỡ những giây phút thi đấu quý giá.

Từ khi bóng đá xuất hiện đến nay, luôn tồn tại một vấn đề khi cố áp dụng mô hình thể thao truyền hình kiểu Mỹ. Bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày đều có các khoảng dừng, thời gian hội ý, kết thúc hiệp hoặc đổi quyền kiểm soát bóng.

Trong khi đó, bóng đá được định nghĩa bằng sự liên tục: 2 hiệp đấu kéo dài 45 phút gần như không gián đoạn, không có thời gian nghỉ để quảng cáo nước ngọt hay bảo hiểm chen vào.

Người hâm mộ không bất ngờ khi quảng cáo xuất hiện tại World Cup, song việc bỏ lỡ một bàn thắng vì quảng cáo là điều vượt quá giới hạn chấp nhận./.

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