World Cup 2026: Những niềm vui bất tận cho người hâm mộ

World Cup 2026 đang diễn ra đầy phấn khởi tại Mỹ với những màn trình diễn rực lửa trên sân cỏ cùng những câu chuyện bên lề vô cùng thú vị, mang lại tiếng cười và sự hứng khởi cho người hâm mộ khắp toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bầu không khí lễ hội đang bao trùm khắp các thành phố đăng cai tại Mỹ, nơi niềm vui bóng đá lấn át mọi rào cản. Điểm nhấn đáng chú ý vừa qua chính là trận hòa lịch sử 1-1 giữa đội tuyển Qatar và đội tuyển Thụy Sĩ.

Đây là một cột mốc đáng nhớ khi Qatar lần đầu tiên giành được điểm số tại một kỳ World Cup, khiến các cổ động viên của quốc gia vùng Vịnh này vỡ òa trong hạnh phúc.

Dù trận đấu có một chút tranh cãi ở phút 14 khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền, nhưng cách Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xử lý tình huống sau đó đã mang lại sự an tâm và những nụ cười nhẹ nhõm.

Trong thông báo chính thức được đưa ra sau trận đấu, FIFA giải thích rằng một "sự cố kỹ thuật ngắn” tại khu vực vịnh San Francisco đã khiến đồ họa 3D không thể hiển thị kịp thời trên sóng truyền hình để xác nhận tình huống không việt vị.

Tuy nhiên, các trọng tài VAR đã làm việc rất chuyên nghiệp và khẳng định cả hai cầu thủ là cầu thủ Remo Freuler và cầu thủ Breel Embolo đều ở vị trí hợp lệ trước khi thủ môn Mahmoud Abunada phạm lỗi.

Dù các bình luận viên bóng đá Gary Neville và Ian Wright có những lời bình luận gay gắt khi ví sự thiếu minh bạch tạm thời này như một "chế độ độc tài," nhưng FIFA đã nhanh chóng tung ra các bằng chứng hình ảnh để chứng minh sự công bằng tuyệt đối của giải đấu.

Niềm vui của ngày hội bóng đá còn được nhân lên gấp bội nhờ những câu chuyện truyền cảm hứng ngoài sân cỏ. Một cổ động viên Đức đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi thực hiện hành trình đạp xe vượt quãng đường hơn 26.000km để đến Houston, Mỹ tham dự ngày hội.

Sự nhiệt huyết này cùng với những bước tiến kỳ diệu của đội tuyển Cape Verde đang tạo nên một bức tranh World Cup đầy màu sắc và kỳ quan.

Thậm chí, ngay cả khi trại tập huấn của đội tuyển Anh tại Kansas City phải đối mặt với cảnh báo lốc xoáy, tinh thần của các cầu thủ và người hâm mộ vẫn rất lạc quan.

Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và nhân văn của ban tổ chức cũng được thể hiện rõ nét qua việc đảm bảo quyền lợi cho các thành viên tham gia giải đấu. Một minh chứng điển hình là trường hợp của trọng tài Omar Artan.

Dù gặp sự cố đáng tiếc về thủ tục nhập cảnh vào tuần trước, vị trọng tài này vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và cam kết chi trả đầy đủ thù lao bằng USD từ FIFA cho các nhiệm vụ được giao.

Những hành động ấm áp này, cùng với thông điệp “hãy luôn thư giãn và thoải mái" của lãnh đạo FIFA, đang giúp World Cup 2026 năm nay trở thành một kỳ đại hội tràn ngập sự tích cực và đoàn kết.

Những km hành trình dài hay những sự cố kỹ thuật nhỏ chỉ càng làm cho chiến thắng cuối cùng thêm phần ý nghĩa và rộn rã tiếng cười./.

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