World Cup 2026: Những quyết định táo bạo của HLV Australia mang lại trái ngọt

Chiến thắng bất ngờ của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận mở màn World Cup 2026 đang được giới chuyên môn nước này xem là thành quả từ những quyết định táo bạo của huấn luyện viên Tony Popovic, người đã mạnh dạn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ trong thời điểm quan trọng nhất.

Trước trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên Popovic đã khiến nhiều người bất ngờ khi gạt khỏi đội hình xuất phát hai trụ cột giàu kinh nghiệm là đội trưởng Mat Ryan và đội phó Jackson Irvine.

Thay vào đó, ông trao cơ hội bắt chính cho thủ môn 22 tuổi Patrick Beach và bố trí tiền vệ trẻ Paul Okon-Engstler đá chính ở khu vực trung tuyến.

Những quyết định tưởng chừng đầy rủi ro ấy lại mang đến kết quả ngoài mong đợi. Trước khi Australia có bàn mở tỷ số, Patrick Beach đã thực hiện pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm nguy hiểm của ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ Arda Güler.

Từ tình huống này, bóng được triển khai nhanh qua Paul Okon-Engstler trước khi đến chân Nestory Irankunda. Tiền đạo trẻ đang khoác áo Watford bứt tốc mạnh mẽ, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng để đưa “Socceroos” vượt lên dẫn trước.

Ít phút sau, Beach tiếp tục trở thành người hùng với pha cản phá ngoạn mục, đẩy bóng chạm cột dọc sau cú sút hiểm hóc của đối phương. Đây được đánh giá là một trong những pha cứu thua ấn tượng nhất từ đầu World Cup 2026.



Dù Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng tới 78% và liên tục gây sức ép, nhưng hàng thủ Australia vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của thủ môn trẻ.

Trong trận đấu đầu tiên tại World Cup, Beach có tổng cộng 8 pha cứu thua, nhiều lần từ chối những cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối thủ. Trong khi đó, Paul Okon-Engstler cũng chứng minh quyết định sử dụng anh của huấn luyện viên Popovic là hoàn toàn đúng đắn.

Tiền vệ trẻ không chỉ góp công trong pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số mà còn hoạt động năng nổ ở khu vực giữa sân, tham gia đánh chặn hiệu quả và phối hợp ăn ý với Aiden O'Neill để hạn chế sức sáng tạo của các tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ.



Màn trình diễn của Beach và Okon-Engstler càng trở nên ý nghĩa khi trước giải đấu đã xuất hiện không ít hoài nghi về lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Popovic. Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân, những nghi ngờ đó gần như đã được xóa bỏ.

Các cổ động viên Australia ra về sau trận đấu. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Chiến thắng của Australia cũng kéo theo màn khẩu chiến đáng chú ý sau trận đấu. Tiền vệ đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Çalhanoğlu cho rằng đội bóng của anh mới là bên chơi lấn lướt và thất bại chủ yếu xuất phát từ những sai lầm cá nhân.

Çalhanoğlu phát biểu: “Hôm nay chúng tôi đã chơi áp đảo. Australia chỉ lùi sâu phòng ngự. Họ ghi hai bàn từ những pha bóng dài sau sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát bóng tới 78%, nhưng không đủ chính xác ở những thời điểm quyết định."

Tuy nhiên, người ghi bàn mở tỷ số cho Australia là Nestory Irankunda đã nhanh chóng đáp trả. Tiền đạo trẻ này cho biết những phát biểu đầy tự tin của phía Thổ Nhĩ Kỳ trước trận đấu chính là động lực để “Socceroos” thi đấu quyết tâm hơn.

Irankunda nhấn mạnh: “Họ nói rất nhiều trước trận, nhưng cuối cùng lại không thể chứng minh điều đó trên sân. Trong bóng đá, điều quan trọng là kết quả và những gì bạn thể hiện trong 90 phút thi đấu."

Trước khi World Cup khởi tranh, Australia không được đánh giá cao và thậm chí bị nhiều chuyên gia tại Mỹ xếp ngoài nhóm có khả năng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc giới chuyên môn phải nhìn nhận lại sức mạnh của đại diện châu Đại Dương.

Sau màn khởi đầu ấn tượng, Australia đang hướng sự chú ý tới cuộc đối đầu với đội chủ nhà Mỹ vào ngày 20/6. Với những quyết định nhân sự đầy bất ngờ nhưng hiệu quả đã được kiểm chứng, huấn luyện viên Popovic được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những nước cờ táo bạo trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng knock-out của “Socceroos”./.

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