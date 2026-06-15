World Cup 2026: FIFA bảo đảm quyền lợi cho trọng tài bị Mỹ từ chối nhập cảnh

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chi trả đầy đủ các khoản thù lao cho trọng tài Omar Artan dù ông không thể tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 sau sự cố liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào Mỹ.

Theo các nguồn tin thân cận với FIFA, quyết định trên nhằm bảo đảm quyền lợi cho trọng tài người Somalia, người đã được FIFA phân công làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2026 trước khi gặp trở ngại ngoài chuyên môn.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng Sáu khi ông Omar Artan đến thành phố Miami để chuẩn bị tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Mỹ đã từ chối cho ông nhập cảnh do những vấn đề liên quan đến quá trình kiểm tra an ninh và thủ tục thị thực.

Sau đó, vị trọng tài 34 tuổi buộc phải trở về Somalia và không thể tiếp tục tham gia giải đấu.

Việc FIFA quyết định thanh toán đầy đủ các khoản thù lao được xem là động thái nhằm ghi nhận sự chuẩn bị và những đóng góp của ông Artan đối với công tác trọng tài của giải đấu.

Hiện FIFA chưa công bố số tiền cụ thể, cho biết mức chi trả sẽ được xác định dựa trên nhiệm vụ mà trọng tài này dự kiến đảm nhận tại World Cup.

Trong diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã chỉ định ông Omar Artan làm trọng tài trận Siêu cúp châu Âu 2026 giữa nhà vô địch Champions League là Paris Saint-Germain và đội vô địch Europa League Aston Villa. Trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng Tám tới tại Salzburg (Áo).

Giới quan sát nhận định việc được UEFA tiếp tục giao điều hành một trận đấu cấp độ cao ngay sau sự cố tại Mỹ cho thấy uy tín chuyên môn của ông Omar Artan không bị ảnh hưởng.

Trọng tài người Somalia hiện được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của lực lượng trọng tài quốc tế và từng được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) ghi nhận với nhiều thành tích nổi bật trong những năm gần đây./.

World Cup 2026: Cuộc chơi bóng đá dưới sức ép địa chính trị Ngày 14/6, đội tuyển Iran đã đến Mỹ từ đại bản doanh ở thành phố Tijuana của Mexico để bắt đầu hành trình World Cup 2026 trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng của cuộc đối đầu giữa hai quốc gia.