World Cup 2026: Bóng đá châu Á gây tiếng vang

World Cup 2026 mới chỉ đi qua những ngày thi đấu đầu tiên, nhưng bóng đá châu Á đã tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu.

Trong bối cảnh nhiều chuyên gia phương Tây vẫn đánh giá các đại diện AFC ở vị thế "chiếu dưới", những kết quả mà Hàn Quốc, Australia và Qatar đạt được đã cho thấy khoảng cách giữa bóng đá châu Á với phần còn lại của thế giới đang ngày càng được thu hẹp.



Chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước Séc là minh chứng rõ nét nhất. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm của bóng đá châu Âu, đội bóng “Xứ Kim chi” đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi bị dẫn bàn nhưng vẫn ngược dòng thành công nhờ các pha lập công của Hwang In Beom và Oh Hyeon Gyu.

Thống kê trận đấu cho thấy Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ.



Trong khi đó, Australia gây tiếng vang lớn hơn nữa khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Đây được xem là một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất ở vòng đấu mở màn.



Đội bóng của Huấn luyện viên Tony Popovic trình diễn thứ bóng đá hiện đại, giàu tốc độ và đầy năng lượng với nòng cốt là những cầu thủ trẻ.

Những cái tên như Nestory Irankunda hay Connor Metcalfe đã tỏa sáng rực rỡ, giúp Socceroos giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện châu Âu được đánh giá rất cao trước giải.



Nếu Hàn Quốc và Australia mang về những chiến thắng lịch sử, thì Qatar cũng khiến người hâm mộ châu Á tự hào bằng trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu và phải đối mặt với sức ép rất lớn từ đối thủ châu Âu, đội bóng Tây Á vẫn kiên cường chiến đấu đến những phút cuối cùng để giành lại một điểm quý giá.

Đây cũng là điểm số đầu tiên của Qatar trong lịch sử tham dự World Cup, đánh dấu bước tiến lớn so với chiến dịch đáng quên trên sân nhà năm 2022.



Thành công bước đầu của bóng đá châu Á không phải điều ngẫu nhiên. Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đào tạo trẻ trong hơn một thập kỷ qua.



Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu đã xây dựng nền tảng bóng đá học đường và chuyên nghiệp rất bài bản. Australia cũng đầu tư mạnh vào việc phát triển cầu thủ trẻ, giúp họ sở hữu thế hệ tài năng mới đầy triển vọng.

Các đội tuyển châu Á giờ đây không còn phụ thuộc vào một vài ngôi sao mà sở hữu lực lượng có chiều sâu, đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.



Nguyên nhân thứ hai là số lượng cầu thủ châu Á thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu thế giới ngày càng tăng. Hàn Quốc có Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae; Australia có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu; Qatar cũng được hưởng lợi từ quá trình đầu tư dài hạn sau World Cup 2022. Những cầu thủ này mang về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, giúp nâng tầm chất lượng đội tuyển quốc gia.



Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sự thay đổi trong tư duy chiến thuật. Nếu trước đây các đội tuyển châu Á thường bị đánh giá là thiếu bản lĩnh và dễ vỡ trận trước những đối thủ mạnh, thì giờ đây họ đã biết cách kiểm soát nhịp độ, tổ chức phòng ngự khoa học và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Hàn Quốc lội ngược dòng trước Séc, Australia kiên nhẫn chờ thời cơ phản công trước Thổ Nhĩ Kỳ, còn Qatar không bỏ cuộc dù bị dẫn bàn. Tất cả đều phản ánh sự trưởng thành về tâm lý và chiến thuật.



Đặc biệt, World Cup 2026 với thể thức mở rộng lên 48 đội đã tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá ngoài châu Âu và Nam Mỹ khẳng định mình.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành thành công khi các đội tuyển đủ năng lực để tận dụng nó.



Những gì Hàn Quốc, Australia và Qatar đã thể hiện cho thấy bóng đá châu Á không đến World Cup chỉ để góp mặt, mà đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá mạnh trên thế giới./.

World Cup 2026: Cảm xúc ở lại sau tiếng còi mãn cuộc trận Australia-Thổ Nhĩ Kỳ Trận đấu giữa đội tuyển Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại nhưng rất nhiều cổ động viên vẫn nán lại quanh khu vực xem chung, nơi cảm xúc được chia thành nhiều mảng màu khác nhau.

​

​