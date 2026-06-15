Nhật Bản hài lòng với một điểm giành được trong trận ra quân gặp Hà Lan

​Nhật Bản đã giành lại một điểm đầy quả cảm trong trận ra quân bảng F World Cup 2026, sau khi hai lần bị Hà Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn kiên cường kéo trận đấu về tỷ số hòa 2-2 tại Dallas Stadium.

Trong một trận đấu chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho thấy bản lĩnh đáng nể trước đối thủ châu Âu giàu thể lực và kinh nghiệm.

Virgil van Dijk mở tỷ số cho Hà Lan bằng một pha đánh đầu chính xác ở phút 51, trước khi Keito Nakamura đưa Nhật Bản trở lại trận đấu chỉ sáu phút sau đó.

Đến phút 64, Crysencio Summerville lại đưa Hà Lan vượt lên bằng cú cứa lòng đẹp mắt, nhưng niềm vui của đội bóng áo cam không kéo dài đến hết trận.

Phút 88, Daichi Kamada chạm bóng đổi hướng sau cú đánh đầu mạnh của Koki Ogawa, khiến thủ môn Bart Verbruggen bất lực, ấn định tỷ số 2-2.

Mặc dù chưa thể giành chiến thắng trong trận mở màn, nhìn chung "Samurai Xanh” vẫn hài lòng với 1 điểm giành được trong thế trận hai lần bị dẫn trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, huấn luyện viên Moriyasu đánh giá cao tinh thần quyết tâm và đoàn kết của toàn đội, giúp tuyển Nhật Bản chiến đấu tới cùng và được tưởng thưởng bằng 1 điểm ra quân rất quan trọng và hướng tới 3 điểm ở trận đấu tiếp theo.

Phát biểu sau trận đấu, thủ môn Suzuki Zion cũng đánh giá cao tinh thần quyết tâm của các đồng đội: “ Việc toàn đội không bỏ cuộc đến cuối cùng và có thể san bằng tỷ số là điều rất tốt. Việc giành được 1 điểm sẽ là tiền đề cho trận đấu tiếp theo.”

Trong khi đó, Ueda Ayase, cầu thủ đá chính trong trận này, cũng cho rằng việc giành lại được 1 điểm là một kết quả tích cực.

Tiền đạo thuộc biên chế Feyenoord cũng khẳng định quyết tâm ở những trận tiếp theo: “Vòng bảng vẫn còn hai trận nữa, nên chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt và quyết định tấm vé đi tiếp.”

Keito Nakamura, người mở “tài khoản” cho Nhật Bản tại giải đấu lần này cũng bày tỏ sự tin tưởng sau những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu ra quân ở “sân khấu” bóng đá lớn nhất hành tinh: “Việc có thể gỡ hòa dù hai lần bị dẫn trước trước một đối thủ mạnh, cũng như giành được điểm ở trận ra quân, sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho toàn đội.”

Trận hòa 2-2 trước Hà Lan vì thế không chỉ là 1 điểm trong ngày ra quân, mà còn là một phép thử quan trọng đối với bản lĩnh của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup lần này.

Trước một đối thủ mạnh, giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu, Nhật Bản hai lần rơi vào thế bị dẫn trước nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể gỡ hòa ở cuối trận đấu.

Trận đấu này dù chưa thật hoàn hảo như mong đợi, nhưng thầy trò huấn luyện viên Moriyasu hoàn toàn hài lòng với những giá trị chuyên môn và tinh thần mà cả đội đã thể hiện: họ đủ sức đứng vững trước một đội bóng hàng đầu châu Âu, đồng thời có khả năng phản ứng trong những thời điểm khó khăn.

Trong 2 trận đấu tiếp theo của vòng bảng, Nhật Bản sẽ lần lượt gặp Tunisia và Thụy Điển./.

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