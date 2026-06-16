Bản tin 60s ngày 16/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Mưa lớn bao trùm miền Bắc kéo dài tới bao giờ?

Cháy lớn tại biệt thự liền kề khu đô thị ở Hà Nội.

TikToker “Khuê Ơi Dậy Đi” bị xử phạt vì phân biệt vùng miền.

Khoảng 18 triệu thuê bao bị khoá một chiều vì chưa xác thực thông tin.

Hà Nội thông tin về dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo đường ven hồ Tây.

Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân trong thỏa thuận với Mỹ.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử.

Nhiều nước kỳ vọng về giải pháp bền vững và lâu dài từ thỏa thuận Mỹ - Iran./.