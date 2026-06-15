HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN Cup

Ngày 15/6, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng, cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ.

Trong bản danh, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng với tân binh Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa.

Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt niềm tin vào những cái tên giàu kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Theo VFF, trong số các câu lạc bộ đóng góp lực lượng cho đội tuyển, nhà đương kim vô địch V-League Công An Hà Nội có tới 6 cầu thủ được triệu tập.

Dù đang hướng tới các mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026/27 song câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó tiếp tục thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm đối với đội tuyển Việt Nam.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Ngoài những cầu thủ kể trên, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc cũng trao cơ cơ hội cho các cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo câu lạc bộ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên...

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7 và thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Trận đấu này sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.

Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới là bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup./.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại VCK Asian Cup 2027, cùng với các đội là Hàn Quốc, UAE và đội thắng ở trận play-off giữa Lebanon và Yemen diễn ra vào ngày 4/6 tới.