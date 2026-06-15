Đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem truyền hình trong trận khai mạc World Cup 2026

Trận thắng 4-1 của đội tuyển bóng đá Nam Mỹ trước Paraguay ở trận khai mạc World Cup 2026 tối 11/6 đã trở thành trận đấu của đội tuyển Mỹ có lượng khán giả truyền hình lớn nhất từ trước đến nay trên các kênh phát sóng tiếng Anh tại nước này.

Theo số liệu do FOX Sports công bố ngày 14/6, trận đấu thu hút trung bình 15,99 triệu khán giả, vượt xa mức khoảng 11,7 triệu người theo dõi trận Mỹ gặp Wales tại World Cup 2022. Đây cũng là mức tăng hơn 100% so với trận ra quân của đội tuyển Mỹ tại kỳ World Cup cách đây 4 năm.

Lượng người xem đạt đỉnh trong trận đấu lên tới 18,86 triệu người, cho thấy sức hút đặc biệt của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất Mỹ kể từ năm 1994.

Giới truyền thông thể thao Mỹ nhận định màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, cùng lợi thế sân nhà, đang góp phần thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đối với bóng đá tại Mỹ.

Theo các chuyên gia, thành tích này cũng phản ánh hiệu ứng tích cực mà World Cup 2026 mang lại cho thị trường thể thao Mỹ. Lượng khán giả theo dõi trận đấu của đội tuyển Mỹ được đánh giá ở mức tương đương nhiều sự kiện thể thao lớn của nước này, trong đó có các trận chung kết Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Giới phân tích cho rằng nếu đội tuyển Mỹ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong các trận đấu tiếp theo, sức hút của World Cup 2026 có thể còn gia tăng, qua đó tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá Mỹ cũng như Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong những năm tới./.

World Cup 2026: Cơn sốt vé bùng nổ sau chiến thắng của đội tuyển Mỹ Sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay, giá vé World Cup tăng mạnh, phản ánh niềm hân hoan của người hâm mộ tại Mỹ.