Mỹ: Nhà đầu tư tìm đến trái phiếu bảo vệ khỏi lạm phát

Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do xung đột tại Trung Đông, lạm phát tại Mỹ đang trở thành mối đe dọa lớn đối với tài sản của các nhà đầu tư. Trái phiếu kho bạc bảo vệ khỏi lạm phát (TIPS) hiện được xem là công cụ hữu hiệu để bảo toàn sức mua khi lợi suất thực tế đang ở mức hấp dẫn nhất trong hai thập kỷ qua.

Ngày 10/4, Bộ Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,9% trong tháng 3 và 3,3% trong 12 tháng qua. Giá dầu tăng khoảng 70% trong năm nay là nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát.

Trưởng bộ phận Trái phiếu Kho bạc Mỹ và TIPS tại Vanguard John Madziyire - đơn vị đang quản lý khoảng 94 tỷ USD trái phiếu bảo vệ khỏi lạm phát - cho biết thị trường TIPS hiện có giá trị rất lớn và cực kỳ hấp dẫn.

TIPS do Chính phủ Mỹ phát hành với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm hoặc 30 năm. Giá trị gốc của loại trái phiếu này sẽ điều chỉnh tăng theo lạm phát hoặc giảm theo giảm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng.

Dù TIPS từng chịu tổn thất vào năm 2022 khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, nhưng hiện tại lợi suất thực tế của nhiều kỳ hạn dài đã đạt hoặc vượt mức 2%.

Nhà đầu tư có thể mua TIPS trực tiếp từ Chính phủ Mỹ, qua môi giới hoặc thông qua các quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Các công ty lớn như Fidelity, iShares, Schwab và Vanguard đều cung cấp các quỹ TIPS với chi phí hàng năm từ 0,2% trở xuống.

Trước những lo ngại tính minh bạch của dữ liệu, Trưởng bộ phận Trái phiếu Kho bạc Mỹ và TIPS tại Vanguard John Madziyire khẳng định hệ thống kiểm soát và pháp quyền của Mỹ đủ để đảm bảo tính tin cậy của những con số được công bố.

Đồng trưởng bộ phận ETF thu nhập cố định toàn cầu tại iShares Steve Laipply cũng nhận định rằng về lâu dài, hiệu quả kinh tế của việc nắm giữ TIPS cá nhân hay quỹ TIPS là tương đương./.

