Mỹ: Lạm phát tăng lên 3,3% trong tháng 3 năm 2026

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố ngày 10/4 cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 3/2026 khi cuộc xung đột với Iran đẩy chi phí năng lượng tăng vọt, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) càng xa mục tiêu lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn tương đối ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,9% trong tháng 3/2026 (điều chỉnh theo mùa), đưa lạm phát hàng năm lên 3,3%, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng 10,9%. Cả hai con số này đều phù hợp với dự báo của Dow Jones. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2024 và tăng so với 2,4% trong tháng 2.

Tuy nhiên, nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản chỉ tăng 0,2% trong tháng và 2,6% so với cùng kỳ năm trước - đều thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm, cho thấy áp lực lạm phát nền vẫn được kiểm soát.

Thậm chí, một số lĩnh vực còn ghi nhận giá giảm như chăm sóc y tế, dịch vụ cá nhân, và ô tô đã qua sử dụng.

Theo BLS, xung đột Iran là yếu tố chính chi phối số liệu lạm phát tháng, khi giá xăng tăng vọt 21,2%, chiếm gần 3/4 mức tăng CPI.

Giá năng lượng đã hạ nhiệt trong tháng 4 sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, tạo ra một trạng thái hòa bình mong manh cho cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2. Nhờ đó, Fed có thể “bỏ qua” mức tăng đột biến trong tháng 3 và tập trung nhiều hơn vào xu hướng lạm phát cơ bản - vốn vẫn cao hơn mục tiêu trong suốt 5 năm qua.

Thị trường hiện gần như không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm 2026, dù tại cuộc họp tháng 3, các quan chức Fed cho thấy xu hướng nghiêng về khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm, nhưng thời điểm vẫn rất chưa chắc chắn.

Phản ứng ban đầu của thị trường khá hạn chế: hợp đồng tương lai chứng khoán tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu biến động trái chiều.

Đồng Giám đốc đầu tư toàn cầu mảng giải pháp đa tài sản tại Goldman Sachs Asset Management, Alexandra Wilson-Elizondo, cho rằng số liệu hôm nay giúp Fed có thêm thời gian, nhưng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước.

Các nhà hoạch định chính sách đặc biệt chú ý đến giá dịch vụ như một chỉ báo của lạm phát cơ bản, loại trừ tác động của thuế quan và chiến tranh.

Giá dịch vụ (không bao gồm năng lượng) tăng 0,2% trong tháng và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, chi phí nhà ở tăng 0,3% theo tháng và 3% theo năm - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021.

Giá thực phẩm không đổi trong tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thực phẩm tiêu dùng tại nhà giảm 0,2%. Giá thịt giảm 0,6%, giá trứng giảm thêm 3,4% và đã giảm tới 44,7% trong một năm qua. Giá xe mới chỉ tăng nhẹ 0,1%.

Tuy nhiên, vẫn có dấu hiệu ảnh hưởng từ thuế quan và chiến tranh: giá vé máy bay tăng 2,7% và giá quần áo tăng 1%.

Đà tăng mạnh của CPI khiến thu nhập thực tế của người lao động giảm 0,6% trong tháng, do thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 0,2%. Trong vòng 12 tháng, thu nhập thực theo giờ chỉ tăng 0,3%./.

