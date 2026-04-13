Việt Nam-Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương

Chiều 13/4, trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia, có chủ đề “Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương.”

Cùng dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp trong suốt 76 năm qua, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD.

Về đầu tư, Slovakia hiện có 9 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 247 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD.

Tuy nhiên, kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước. Diễn đàn kỳ vọng tạo kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước giới thiệu về tiềm năng, cơ hội, năng lực, nhu cầu hợp tác đầu tư của mỗi nước và doanh nghiệp mỗi nước. Trong đó, các doanh nghiệp Slovakia mong muốn tìm các đối tác Việt Nam có khả năng cung cấp dịch vụ, hàng hóa cũng như trao đổi để hợp tác liên doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đồ uống, ICT, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, viễn thông, xây dựng, cơ khí, tài chính, công nghiệp quốc phòng, y tế, dược phẩm an ninh mạng, bảo hiểm xuất khẩu, dịch vụ pháp lý.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Slovakia Robert Fico một lần nữa trân trọng cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đón tiếp đoàn rất nồng nhiệt, trọng thị; tin rằng bầu không khí thân thiện đã có trong buổi hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ được lan tỏa tại Diễn đàn và các doanh nghiệp sẽ đạt được các thỏa thuận quan trọng, hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Slovakia mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp.

Bày tỏ cam kết, tạo điều kiện tốt nhất có thể để triển khai các điều khoản quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Slovakia vừa thiết lập, Thủ tướng Robert Fico trân trọng sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia; cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia học tập và sinh sống.

Thủ tướng Robert Fico đánh giá Việt Nam là một trong số nước phát triển nhanh trên thế giới, có những kỳ vọng rõ rệt, kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu chiến lược không chỉ trước mắt mà cả lâu dài cho Việt Nam; người dân có quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Slovakia mong muốn xây dựng quan hệ tốt hơn nữa giữa hai nước.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phân tích tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Slovakia cho biết tại hội đàm, hai Thủ tướng đã làm rõ những ưu tiên hợp tác của hai nước, với các chương trình, dự án hết sức cụ thể. Trong đó, Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam; tin tưởng sự hợp tác hai bên cần đạt được tiến triển rõ rệt như: năng lượng hạt nhân, công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ôtô, y tế..., cũng như các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Cho biết, Slovakia hoan nghênh thúc đẩy hợp tác lao động; mong có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Slovakia; mở đường bay thẳng Việt Nam-Slovakia, Thủ tướng Robert Fico cam kết Chính phủ Slovakia tạo điều kiện tốt nhất cho Việt Nam đầu tư vào Slovakia, giảm thủ tục cấp visa du lịch cho người Việt Nam sang Slovakia, nghiên cứu miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu công vụ...

Với mong muốn các công ty của Slovakia thành công ở Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường giao lưu hơn nữa; tin tưởng sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài Việt Nam-Slovakia ngày càng phát triển.

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia thể hiện quyết tâm chung của cả hai nước về hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Slovakia trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đánh giá về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong 76 năm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong hội đàm giữa hai Thủ tướng, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược; đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia; chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của hai nước, hai Chính phủ nhằm tạo xung lực mạnh mẽ và mở ra một không gian chiến lược mới để hai nước cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn, tầm vóc hơn, sâu rộng hơn.

Với tinh thần phải đưa cam kết thành hành động với kết quả cụ thể, hiện thực, Thủ tướng Lê Minh Hưng thẳng thắn nhìn nhận, quy mô thương mại song phương và hoạt động hợp tác đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước; dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia còn rất lớn; có nhiều lĩnh vực có thể bổ sung lẫn nhau, hình thành các chuỗi giá trị chung hướng tới thị trường khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU; Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Hai Chính phủ đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng, tăng cường hợp tác, cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông tin về tình hình Việt Nam, nhất là mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; đặt mục tiêu đạt tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy đột phá về xây dựng hạ tầng chiến lược; đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính.

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất mới, tạo động lực nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, đồng thời thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia-Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trên chặng đường phát triển sắp tới, Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Slovakia đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững; cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Slovakia.

Với tinh thần mà hai Thủ tướng đã thống nhất tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực mà bên này có tiềm năng, thế mạnh, bên kia có nhu cầu.

Về hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Slovakia có thế mạnh như công nghiệp ôtô, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh liên kết với hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam.

Trong hợp tác về phát triển năng lượng và chuyển đổi xanh, Thủ tướng chỉ rõ phải đẩy mạnh hợp tác trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững.

Để hợp tác về logistics và kết nối chuỗi cung ứng, Thủ tướng gợi mở tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định EVFTA để mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU thông qua Slovakia và hàng hóa của Slovakia vào ASEAN.

Trong hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chính phủ số, thương mại điện tử và các dịch vụ số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về hợp tác về giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật cao; thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai nước.

Bày tỏ quyết tâm phấn đấu và hoàn toàn tin tưởng vào thành công của các mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, với sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó bạn bè lâu năm, tin cậy, thủy chung như Slovakia; tin tưởng với sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của Lãnh đạo hai nước, cùng sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Slovakia nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Tại diễn đàn, dưới dự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm: công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp./.

