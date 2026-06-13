Cuba công bố loạt cải cách kinh tế nhằm ứng phó sức ép trừng phạt từ Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 13/6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là "thông minh" để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết các biện pháp này nhằm "giải quyết những mâu thuẫn" trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương, trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng.

Nhà lãnh đạo Cuba giải thích rằng gói biện pháp này nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nền kinh tế có khả năng giải quyết những mâu thuẫn giữa kế hoạch và động lực, cũng như nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Trong số các biện pháp được công bố, có một điểm đã được nhấn mạnh trước đây: mở rộng quyền tự chủ của các địa phương, cho phép mỗi địa phương tự xác định các chủ thể kinh tế của mình và cách thức tương tác giữa chúng.

Theo các báo cáo, các địa phương có thể nhập khẩu và xuất khẩu mà không cần thông qua các cơ cấu cấp cao hơn, quản lý doanh thu ngoại tệ, quản lý đầu tư nước ngoài - bao gồm cả đầu tư từ người Cuba cư trú ở nước ngoài - và phê duyệt đầu tư từ người Cuba cư trú trong nước.

Song song đó, gói biện pháp này bao gồm việc mở rộng quyền tự chủ của các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa nhà nước, cho phép các doanh nghiệp này hoạt động không cần trung gian, xuất nhập khẩu trực tiếp, giữ lại một phần ngoại tệ thu được và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế với các chủ thể khác.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này có thể xác định khách hàng và nhà cung cấp, hoạt động không bị hạn chế về mục đích kinh doanh và tham gia thị trường ngoại hối.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự cần thiết phải phục hồi sản xuất bằng cách cung cấp cho người sản xuất quyền tiếp cận trực tiếp với thị trường đầu vào và ngoại hối, cũng như khuyến khích đầu tư nước ngoài và quan hệ đối tác giữa các chủ thể kinh tế.

Việc tạo lập các tài khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng cũng được lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các chủ thể này.

Một góc thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chính phủ cũng đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế, cho phép nhập khẩu và xuất khẩu không qua trung gian và cấp ưu đãi thuế quan cho những người nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu thô.

Ngoài ra, các hoạt động bị cấm đối với các chủ thể phi nhà nước cũng sẽ bị hạn chế, điều này sẽ cho phép khối doanh nghiệp tư nhân bổ sung các hàng hóa và dịch vụ mới vào danh mục của mình.

Trong khuôn khổ này, dự kiến sẽ có sự phê duyệt cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có dự án bị đình trệ, với việc chuyển giao quyền hạn cho các địa phương.

Về đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định đẩy mạnh việc đơn giản hóa quy trình phê duyệt, loại bỏ các rào cản và thiết lập một khung pháp lý nhằm mang lại niềm tin lớn hơn cho cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh rằng đây vẫn là một gói các biện pháp sơ bộ và các cơ quan liên quan sẽ cung cấp thêm thông tin trong những ngày tới./.

Cuba tăng tốc cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước Tháng 4/2026, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua một cuộc cải tổ quan trọng đối với bộ máy hành chính nhà nước trung ương, giảm số lượng cơ quan từ 27 xuống còn 21.