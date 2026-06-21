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Ba tàu chở dầu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn

Ba tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ, vận chuyển hơn 860.000 tấn dầu cùng 94 thủy thủ người Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang trên đường về Ấn Độ.

Trà My
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bộ trưởng phụ trách vận tải biển Ấn Độ, ông Sarbananda Sonowal, ngày 20/6, cho biết ba tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ, vận chuyển hơn 860.000 tấn dầu cùng 94 thủy thủ người Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang trên đường về Ấn Độ.

Trên mạng xã hội X, ông Sarbananda Sonowal thông báo các tàu Desh Vaibhav, Desh Vibhor và Sanmar Herald đã hoàn tất việc di chuyển qua eo biển nói trên.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại trong ngày 19/6, sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn.

Các nhà sản xuất tại vùng Vịnh đang chuẩn bị tăng lượng xuất khẩu bất chấp những lo ngại về các điều kiện mà Iran đặt ra đối với hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Mỹ và Iran đã công bố nội dung bản thỏa thuận tạm thời được ký kết vào ngày 17/6 nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tái khởi động các cuộc tấn công và nhắm vào giới chức Iran nếu các cam kết không được thực hiện.

Trước khi ba tàu nói trên đi qua eo biển Hormuz, đã có 13 tàu chở hàng treo cờ Ấn Độ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Ông Sarbananda Sonowal cho biết thêm Bộ đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thủy thủ và các tuyến huyết mạch năng lượng của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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