Iran khẳng định thỏa thuận với Mỹ là bước tiến hướng tới hòa bình

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18/6 cho rằng việc nước này và Mỹ ký Bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên là bước tiến quan trọng hướng tới đàm phán một giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Iran gọi thỏa thuận với Mỹ là “văn kiện lịch sử” và nhấn mạnh đây là thông điệp về một Iran mạnh mẽ, trong đó hòa bình sẽ đạt được trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Iran đăng tải thông điệp trên mạng xã hội kèm hình ảnh văn kiện có chữ ký của ông, của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - nước đóng vai trò trung gian hòa giải.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho rằng MoU vừa ký giữa Tehran và Washington mở ra cơ hội thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia trong trong khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, Bộ trưởng Araghchi đưa ra thông điệp trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy Antonio Tajani vào tối 17/6 theo giờ Iran.

Hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định và an ninh khu vực, đồng thời cho rằng các nước cần tận dụng cơ hội mà MoU mang lại để tăng cường hợp tác.

Ngoại trưởng Italy cho rằng MoU giữa Iran và Mỹ là một "diễn biến đáng khích lệ," đồng thời khẳng định Italy sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm biến văn kiện này thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tại Trung Đông, Qatar - một trong những bên trung gian chính - đánh giá MoU là “nền tảng vững chắc” cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra trong thời gian tới nhằm triển khai các điều khoản của thỏa thuận.

Trong khi đó, từ châu Á, Nhật Bản hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký kết MoU về chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại Trung Đông.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu.

Tại cuộc họp báo ngày 18/6 ở thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết nước này sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các bước đi tiếp theo, đồng thời kêu gọi sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân Iran và các vấn đề liên quan, qua đó đóng góp vào quá trình tái thiết và ổn định khu vực.

Theo thông báo cùng ngày của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, đại diện của Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau ngày 19/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu về triển khai MoU đã ký kết. Các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar, cùng với một số quốc gia liên quan khác, cũng sẽ tham dự cuộc gặp này./.

Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp, trong khi đó Bộ Ngoại giao Iran xác nhận "văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."