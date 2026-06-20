Hàng trăm nghìn người tị nạn Syria đã hồi hương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Jordan cho biết hơn 200.000 người tị nạn Syria đã tự nguyện trở về nước kể từ tháng 12/2024, cho thấy xu hướng hồi hương ngày càng tăng trong bối cảnh tình hình tại Syria từng bước ổn định hơn.



Phát biểu nhân Ngày quốc tế người tị nạn 20/6, người phát ngôn UNHCR tại Jordan, ông Yousef Taha, cho biết riêng từ đầu năm đến nay đã có 23.150 người tị nạn Syria trở về quê hương, trong đó khoảng 2.500 người hồi hương trong thời gian từ ngày 1-13/6.

Theo ông Taha, các hoạt động hồi hương vẫn đang diễn ra đều đặn khi ngày càng nhiều người Syria lựa chọn trở về trên cơ sở tự nguyện.



Dữ liệu của UNHCR cho thấy phụ nữ chiếm khoảng 49% tổng số người hồi hương, trong khi nam giới chiếm 51%. Trẻ em chiếm tới 41% tổng số người trở về, tương đương khoảng 82.000 trẻ em.



Theo số liệu của Liên hợp quốc, xu hướng hồi hương của người Syria đã tăng đáng kể trong năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm ngoái, gần 1 triệu người phải di dời trong nội bộ Syria đã trở về nơi cư trú ban đầu.

Cùng thời gian này, hơn 526.000 người tị nạn Syria ở nước ngoài đã trở về nước. Đến giữa tháng 9/2025, tổng số người Syria hồi hương từ nước ngoài đã tăng lên khoảng 1 triệu người.



UNHCR cho rằng số người hồi hương tăng phản ánh mong muốn của nhiều người Syria được trở lại quê hương sau nhiều năm phải sống lưu vong do cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh việc hồi hương cần tiếp tục được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, an toàn và bền vững, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì các chương trình hỗ trợ tái thiết và phục hồi tại Syria nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống sau khi trở về./.

Xung đột có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh phải di dời trong năm 2027 Ngày 16/4, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch (DRC) cảnh báo chiến tranh, xung đột, bạo lực có thể khiến 4,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm 2027.

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