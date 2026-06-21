Hơn 2 triệu thí sinh Ấn Độ bước vào kỳ thi lại sau vụ lộ đề

Ngày 21/6, an ninh đã được tăng cường trong bối cảnh 2,2 triệu sinh viên y khoa tương lai của Ấn Độ bước vào kỳ thi lại, sau khi kỳ thi trước đó bị hủy bỏ do vụ bê bối rò rỉ đề thi gây ra sự phẫn nộ rộng khắp.



Giới chức Ấn Độ cho biết đã triển khai hơn 200.000 nhân viên, bao gồm cả cảnh sát để đảm bảo an ninh cho kỳ thi; đồng thời tiến hành hạn chế ứng dụng nhắn tin Telegram, kênh được cho là bị sử dụng để phát tán đề thi trước đó.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ khẳng định đã thiết lập một "khung an ninh đa lớp" để đảm bảo một kỳ thi công bằng và minh bạch. Các biện pháp được tiến hành bao gồm xác thực sinh trắc học, giám sát bằng camera hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và theo dõi GPS các đề thi.



Mỗi năm, hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia (NEET) để cạnh tranh hơn 100.000 suất học của các trường đại học y khoa Ấn Độ. Cạnh tranh khốc liệt đã thúc đẩy ngành công nghiệp luyện thi phát triển mạnh mẽ, song cũng tạo cơ hội cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức tìm cách trục lợi từ việc rò rỉ đề thi và gian lận thi cử.



Trước đó, kết quả kỳ thi hồi tháng 5 của hơn 2,2 triệu thí sinh đã bị hủy sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng đề thi bị phát tán trên các ứng dụng nhắn tin trước giờ làm bài.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ đối tượng cầm đầu bị cáo buộc đứng sau vụ rò rỉ, xác định người này là một giảng viên hóa học. Vụ việc làm gia tăng bất mãn trong dư luận vốn đang căng thẳng do một tranh cãi khác về hệ thống chấm điểm trực tuyến được sử dụng cho các bài kiểm tra của gần hai triệu học sinh trung học, khi nhiều người cáo buộc điểm số không chính xác hoặc kết quả được gán cho nhầm thí sinh./.

Ấn Độ: New Delhi kích hoạt “chuông nước” chống sóng nhiệt, bảo vệ học sinh Giới chức giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh, sáng kiến “chuông nước” là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, thể hiện cách tiếp cận mới nhằm bảo vệ học sinh trước tác động ngày càng nghiêm trọng của sóng nhiệt.

​