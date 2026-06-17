Từ mối lương duyên lịch sử đến biểu tượng hữu nghị Việt-Nhật

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuối tuần qua, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - bà Trịnh Thị Mai Phương đã tham dự Lễ công bố Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” tại thành phố Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có Thị trưởng, Chủ tịch Hội đồng thành phố Nagasaki, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki-Việt Nam, các thành viên Ban Tổ chức Dự án, đại diện Hội người Việt Nam tại Nagasaki cùng đông đảo người dân Nagasaki và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

Theo lịch sử, Công nữ Anio hay Công nữ Ngọc Hoa - con gái của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (lên ngôi năm 1613), đã nên duyên với chàng thương nhân, võ sỹ người Nhật - Araki Sotaro khi chàng tới Hội An trên các chuyến tàu thương mại. Năm 1620, chàng thương nhân Araki Sotaro đã đưa Công nữ Ngọc Hoa về quê nhà là thành phố Nagasaki, Nhật Bản.

Cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc hôn nhân “ngoại giao”, nhưng nàng đã ở lại đất khách suốt đời, trở thành “cô dâu nước ngoài” đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Tại quê chồng Nagasaki, Công nữ được mọi người chào đón vì vẻ xinh đẹp, kiều diễm, tính tình hiền hòa, dễ thương. Nàng thường âu yếm gọi chồng bằng tiếng Việt “Anh ơi, Anh ơi” nên người Nhật đã gọi nàng bằng tên thân mật là Công nữ Anio hay Anio-san, bởi từ “Anio” trong tiếng Nhật phát âm giống như câu nói cửa miệng “Anh ơi” của nàng khi gọi chồng.

Ngày nay, lễ rước kiệu đón Công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh “Châu Ấn thuyền” (thuyền thương mại chủ yếu sang các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17) tại lễ hội Nagasaki Kunchi ở tỉnh Nagasaki.

Chuyện tình vượt đại dương của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro tới nay vẫn là biểu tượng bất tử của tình yêu, lòng trung hậu và là sứ giả văn hóa đầu tiên giữa hai dân tộc.

Chuyện tình đẹp của hai người cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật sau này, điển hình là vở nhạc kịch đặc biệt “Công nữ Anio” trình diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh câu chuyện Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro không chỉ là một mối lương duyên lịch sử, mà còn là biểu tượng sinh động của hơn 400 năm giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trên nền tảng lịch sử đặc biệt đó, Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” góp phần đưa những giá trị chung về tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tổng Lãnh sự khẳng định văn hóa và giao lưu nhân dân luôn là một trong những nền tảng quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật như Dự án “Công nữ Anio,” người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống và những giá trị nhân văn của nhau, từ đó góp phần củng cố sự gắn kết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sự kiện công bố Dự án nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nagasaki không chỉ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử chung giữa Việt Nam và Nhật Bản, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thông qua việc đồng hành, hỗ trợ và kết nối các đối tác liên quan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó đóng góp vào việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thực chất và bền vững.

Trước khi tham dự buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương cùng các đại biểu đã tham dự hoạt động viếng mộ Công nữ Ngọc Hoa và gia đình thương nhân Araki Sotaro tại thành phố Nagasaki. Hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với những dấu ấn lịch sử đặc biệt trong quan hệ giao lưu giữa hai nước./.

Hương sắc Việt Nam” - Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản “Hương sắc Việt Nam” khơi dậy tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu bản sắc, truyền thống và luôn hướng tới tương lai.