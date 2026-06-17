Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản dành cho người Việt Nam tại Nhật

Ngày 17/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2026 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Công an, Bộ Nội vụ Việt Nam và sự phối hợp từ phía các cơ quan hữu quan của Nhật Bản gồm Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan Cảnh sát Tokyo.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ phát động có khoảng 150 đại biểu đến từ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Bộ Tư pháp Nhật Bản, Cơ quan Cảnh sát Tokyo, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi thư đến sự kiện, đánh giá cao hoạt động có ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sáu - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết: “Hiện nay, gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đại bộ phận người Việt Nam sống hòa đồng, thân thiện, tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán, không ngừng phát triển bản thân, sự nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại. Để thực hiện mục tiêu không còn người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản, việc phổ biến pháp luật là rất quan trọng. Cuộc thi này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên.”

Cuộc thi cũng được các cơ quan của Nhật Bản đánh giá cao về ý nghĩa, hoan nghênh về kết quả và coi trọng về đóng góp cho việc xây dựng một cộng đồng Việt Nam tôn trọng pháp luật, thân thiện, hòa đồng với cư dân sở tại.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến 100%, gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Urakawa Yushi - đại diện Cơ quan Cảnh sát Tokyo, cho biết: “Đây là lần thứ 3 cuộc thi này được tổ chức, thu hút đông đảo người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự và được đánh giá rất cao. Trong bối cảnh cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang nỗ lực tạo một môi trường an toàn, yên tâm cho người nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam, đây là một trong những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa nhất."

Bên cạnh đó, từ góc độ một cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý các thủ tục quan trọng đối với nước ngoài, ông Kawasaki Katsuhiro đến từ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản nhấn mạnh: “Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú luôn xác định việc hỗ trợ cho người nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng, cuộc thi này là hoạt động hết sức có ý nghĩa và có giá trị thiết thực.”

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết để tạo điều kiện cho việc tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt trên khắp Nhật Bản, cuộc thi sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến 100%. Toàn bộ thông tin về cuộc thi sẽ được đăng tải đầy đủ trên 3 nền tảng, gồm fanpage của Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA), Kênh thông tin Việt Nam-Nhật Bản Honto và website chính thức của cuộc thi.

Liên tục trong nhiều năm gần đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thường xuyên tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật sở tại cho cộng đồng người Việt Nam. Gần đây nhất là Hội thảo phổ biến pháp luật cho người Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra ngày 19/4 vừa qua./.

Sợi dây gắn kết bền chặt cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản với quê hương Mô hình giữ gìn tiếng Việt tại Kyushu được xây dựng từ gốc rễ cộng đồng, trong đó mỗi gia đình là 1 lớp học, mỗi thầy cô là 1 người giữ lửa, mỗi hội đoàn là 1 điểm tựa và mỗi em nhỏ là 1 mầm xanh.

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