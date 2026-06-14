Việt Nam thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế

Trong dịp cuối tuần, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế: Bài học kinh nghiệm và Giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay.”

Sự kiện diễn ra với sự phối hợp và đồng bảo trợ của Phái đoàn 6 nước Bỉ, Colombia, Canada, Bồ Đào Nha, Mexico và Tây Ban Nha, cũng như Nhóm Công tác về Bình đẳng giới tại Tòa án Công lý Quốc tế và Phân ban Mỹ thuộc Hiệp hội Luật quốc tế (ABILA).

Tham dự tọa đàm có đại diện hơn 80 nước thành viên Liên hợp quốc, các chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và đại diện các tổ chức, mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức, cơ quan pháp lý quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - nhấn mạnh luật pháp quốc tế có vai trò nền tảng trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền con người, quản trị biển và đại dương, cũng như củng cố pháp quyền trong quan hệ quốc tế.

Trong tiến trình đó, sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và bao trùm của phụ nữ không chỉ là vấn đề công bằng, mà còn góp phần tăng cường tính đại diện, tính chính danh và hiệu quả của các cơ quan, tiến trình và thiết chế pháp lý quốc tế.

Những năm gần đây, tỷ lệ thành viên nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS), Ủy ban Luật pháp Quốc tế Liên hợp quốc (ILC) vẫn còn rất thấp, mặc dù đã có nhiều cải thiện.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi tiếp tục thảo luận, nâng cao nhận thức, phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể và thực tiễn từ cấp cơ sở, cũng như tại các diễn đàn để tạo điều kiện cho phụ nữ được ghi nhận, đóng góp thực chất và có nhiều cơ hội đóng vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tại các tiến trình, cơ quan pháp lý quốc tế.

Phát biểu dẫn đề, Trợ lý Tổng thư ký Steven Hill - Phó Trưởng Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) - khẳng định tăng cường sự tham gia đầy đủ và đại diện của phụ nữ tại tất cả các tiến trình và cơ quan trực thuộc là ưu tiên hàng đầu của Tổng Thư ký, được lồng ghép vào tất cả các thủ tục, quy trình tổ chức vận hành của Liên hợp quốc, trong đó có OLA.

Trợ lý Tổng Thư ký đánh giá cao đóng góp nổi bật của các luật gia, chuyên gia nữ tại các cơ quan và tiến trình pháp lý tại Liên hợp quốc thời gian qua, thông qua các vai trò từ Chủ tịch, điều phối viên, thành viên các Ban điều hành, đến cố vấn, chuyên gia pháp lý, Đại sứ đại diện cho các quốc gia.

Ông khuyến nghị các nước cần tiếp tục quan tâm, bảo đảm bình đẳng, cân bằng giới trong các bước cử đại diện, tuyển chọn, đề cử, bầu cử, cũng như chú trọng đầu tư cho các thế hệ tương lai, qua đó chuẩn bị tiền đề cho sự tham gia chủ động của thế hệ phụ nữ trẻ trong các tiến trình đa phương thời gian tới.

Các diễn giả và đại biểu tham dự tọa đàm tập trung trao đổi về hệ thống quy định, thủ tục pháp lý hiện nay, các rào cản còn tồn tại đối với sự tham gia và đại diện bình đẳng của phụ nữ tại các thiết chế pháp lý quốc tế, nhất là trong quá trình đề cử, vận động và bầu cử vào các cơ quan pháp lý quốc tế.

Các đại biểu nhấn mạnh các nước và các tổ chức quốc tế cần có sự vào cuộc đồng bộ và ở tất cả các cấp độ nhằm mở rộng cơ hội, tăng cường mạng lưới hỗ trợ, thúc đẩy minh bạch trong quy trình đề cử, bầu chọn, trao quyền, đồng thời bảo đảm môi trường làm việc bao trùm hơn cho phụ nữ trong lĩnh vực luật quốc tế.

Tọa đàm diễn ra trên tinh thần cởi mở với nhiều chia sẻ sâu sắc và thực chất từ các chuyên gia, học giả dày dặn kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy chia sẻ thông tin, kết nối, tăng cường nhận thức và cam kết nhằm bảo đảm phụ nữ có tiếng nói, vai trò và cơ hội bình đẳng hơn trong việc định hình, phát triển và áp dụng luật quốc tế.

Việc chủ trì tổ chức tọa đàm này tiếp tục khẳng định cam kết nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và luật quốc tế./.

Việt Nam tiếp tục bảo đảm tất cả các quyền con người cho mọi người Nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1/1/2026 và Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp trên tinh thần đối thoại, hợp tác và thực hiện các cam kết tự nguyện đã đưa ra, gắn với các mục tiêu phát triển quốc gia.