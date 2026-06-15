Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè Bulgaria và các quốc gia châu Á

Lễ hội châu Á diễn ra tại Công viên phía Nam thuộc thủ đô Sofia là cầu nối quan trọng giữa nhân dân Bulgaria và các quốc gia châu Á, góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria Hristo Polendakov khi dự lễ khai mạc sự kiện, trong đó ông nhấn mạnh mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng các quốc gia đều được gắn kết bởi những giá trị chung về văn hóa, cái đẹp và khát vọng hòa hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lễ hội châu Á diễn ra trong hai ngày 13-14/6. Đây là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế thường niên lớn nhất tại Bulgaria, thu hút khoảng hơn 20 nghìn lượt khách tham quan là người dân sở tại, khách du lịch quốc tế cùng cộng đồng các nước châu Á đang sinh sống và làm việc tại Bulgaria.

Với chủ đề “Cùng nhau trong tình hữu nghị và hòa hợp” (Together in Friendship and Harmony), lễ hội năm nay quy tụ các cơ quan đại diện ngoại giao châu Á tại Sofia gồm Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Mông Cổ, Campuchia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Australia, cùng nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và ẩm thực châu Á tại Bulgaria.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Lễ hội được tổ chức trong hai ngày liên tiếp với quy mô mở rộng, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn ẩm thực, chiếu phim ngoài trời, triển lãm thủ công mỹ nghệ, các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tham gia sự kiện với gian hàng giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thị trưởng thành phố Sofia Vasil Terziev đánh giá cao sự phát triển của Lễ hội châu Á qua từng năm với số lượng quốc gia tham gia ngày càng tăng và các hoạt động ngày càng phong phú.

Ông nhấn mạnh rằng việc tìm hiểu về văn hóa, truyền thống và giá trị của các dân tộc khác sẽ giúp con người xích lại gần nhau hơn, qua đó tăng cường sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Thị trưởng Sofia cũng khẳng định đối thoại văn hóa và giao lưu nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng sự tin cậy, thúc đẩy sự gắn kết và tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chung.

Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của Việt Nam tại lễ hội năm nay là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do Đại sứ quán phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và những người bạn Bulgaria thực hiện. 10 tiết mục ca múa nhạc mang đậm âm hưởng dân tộc Việt Nam đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Đặc biệt, các màn trình diễn múa tập thể trong trang phục truyền thống Việt Nam của Câu lạc bộ Bông Sen, Câu lạc bộ Nón Xinh cùng các nghệ sỹ Nhà hát Ballet và Opera Sofia đã nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt.

Hình ảnh những công dân Bulgaria yêu mến văn hóa Việt Nam tự tin trình diễn trong tà áo dài truyền thống đã trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong không gian rực rỡ sắc màu của lễ hội, gian hàng Việt Nam nổi bật với hình ảnh quốc kỳ đỏ thắm, các biểu tượng văn hóa truyền thống và nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ quen thuộc như nón lá, quạt tre, đồ sơn mài và các mặt hàng lưu niệm truyền thống đã được giới thiệu tới công chúng Bulgaria và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, gian hàng Việt Nam còn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ các món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê hương như phở, nem...

Nhiều khách tham quan bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, đánh giá cao nền ẩm thực phong phú, đồng thời mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và trải nghiệm du lịch tại Việt Nam trong thời gian tới.

Việc Đại sứ quán Việt Nam tích cực tham gia Lễ hội châu Á 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa đa phương tại Bulgaria.

Với sắc đỏ nổi bật của quốc kỳ, những tà áo dài thướt tha, các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc cùng sự thân thiện, hiếu khách của cộng đồng người Việt Nam, gian hàng Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến được yêu thích tại sự kiện này, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Bulgaria và quốc tế.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức sống và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn bè năm châu./.

Tuổi trẻ Việt Nam tại Bulgaria gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng tới tương lai Các hội đoàn, thanh niên và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng.

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